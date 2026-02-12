Балістика, "Шахеди" та гучні вибухи: Київ і Дніпро під масовою атакою, що відомо

У ніч на 12 лютого Київська та Дніпропетровська області стали об’єктами балістичних атак. Вибухи пролунали у Дніпрі та столиці.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив:
"Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в укриттях."
Згодом мер Києва Віталій Кличко додав:
За повідомленням Тимура Ткаченка, вже зафіксовані перші наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі. Попередньо постраждав приватний будинок, уточнюється інформація щодо постраждалих.
Кличко також повідомив, що були влучання у нежитлові будівлі Голосіївського та Деснянського районів.
"Масована атака ворога на столицю триває", — зазначив мер.
Виклики медиків наразі зафіксовані у Деснянському та Дарницькому районах. Також зафіксовано падіння уламків біля двох житлових будинків у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, пожежі не виникло.
Наслідки атаки на Дніпро
У Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Згодом інформацію про атаку підтвердив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог атакує Дніпро. Наслідки з’ясовуємо", — зазначив він.
Міська влада закликає жителів не залишати укриттів, адже загроза зберігається до офіційного відбою тривоги.
За даними місцевих ЗМІ, на тлі обстрілу в окремих районах міста виникли перебої з водопостачанням та електроенергією.
Як повідомив очільник ОВА, внаслідок ворожої атаки в одному з районів Дніпра пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Також сталася пожежа.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Атака на місто триває. Мешканців просять перебувати у безпечних місцях.
