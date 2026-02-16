РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

Спецслужби РФ залучають колишніх найманців ПВК "Вагнер" до пошуку виконавців для диверсій у Європі.

https://glavred.net/world/rf-pridumala-novoe-primenenie-dlya-byvshih-vagnerovcev-ft-raskryl-podrobnosti-10741115.html Посилання скопійоване

Головне з новини:

Росія через колишніх "вагнерівців" вербує "одноразових агентів" у Європі

Мета - дрібні диверсії, підпали та радикальна пропаганда

Після висилок дипломатів Москва компенсує втрату агентури такою схемою

Російська розвідка та ФСБ розгорнули в Європі нову схему дестабілізації, використовуючи колишніх найманців приватної військової компанії "Вагнер" для вербування так званих "одноразових агентів". Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західні спецслужби.

відео дня

За даними видання, ексвербувальники "Вагнера", які раніше залучали росіян до участі у війні, тепер отримали інше завдання - шукати економічно вразливих громадян у країнах ЄС. Їм пропонують гроші за виконання дрібних, але ризикованих доручень російських спецслужб: від підпалів і псування інфраструктури до поширення радикальної пропаганди.

Після масштабних висилок російських дипломатів із європейських столиць можливості Москви розгортати класичну агентурну мережу суттєво скоротилися. Це, за оцінками розвідок, і стало причиною переходу до моделі "аутсорсингу" через колишніх "вагнерівців", які добре знають місцеві мови та активно працюють у телеграм-каналах і на інших онлайн-платформах.

Експерти попереджають, що така тактика може збільшити кількість спроб саботажу та насильницьких акцій на території НАТО й ЄС. Водночас багато подібних операцій уже було виявлено та зірвано європейськими службами безпеки.

Кремль, ймовірно, стоїть за найгучнішою диверсією в Німеччині - думка експерта

Главред писав, що в Німеччині внаслідок диверсії десятки тисяч жителів Берліна на кілька днів залишилися без електроенергії. Відповідальність за це взяла на себе Vulkangruppe, яка оголосила себе анархічною організацією. Однак у Німеччині досить швидко звернули увагу на дивні моменти в тексті їхньої заяви.

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що найгучніша диверсія цього року в Німеччині - справа рук російської агентури. Можливо, в ній брали участь і якісь реальні ліві активісти, але вони діяли під контролем російської влади, яка ними керує і всіляко допомагає, в тому числі складає за них маніфести, що виправдовують диверсії і спрямовані на підрив стабільності в Німеччині.

Диверсії РФ в Європі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав про підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін у листопаді 2025 року, що став безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

У травні 2024 року ЗМІ писали, що розвідки США та союзників фіксували збільшення диверсій низького рівня в Європі, які є частиною кампанії Кремля, що має на меті підірвати міжнародну військову підтримку України.

Напередодні також чиновники в Європі повідомили, що російська військова розвідка значно наростила свою активність у країнах Європи та готує нові диверсії.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред