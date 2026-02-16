"Розревілась": чоловік Олени Кравець застав її зненацька після чуток про розлучення

Ви дізнаєтеся:
- Чоловік Олени Кравець раптово з'явився на її концерті
- Як пройшла зустріч
Українська актриса і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець викликала обговорення в мережі натяками на розрив з Сергієм Кравцем. Однак несподівано чоловік зірки вирішив розвіяти чутки про розлучення і з'явився на її концерті. Відео зворушливої зустрічі Кравець опублікувала в Instagram.
Подружжя зустрілося під час вистави Олени в місті Дніпро. Виявилося, що Сергій став військовослужбовцем і в той момент перебував в іншому місті. Незважаючи на службу, Кравець знайшов можливість побачити кохану в День всіх закоханих і приїхав до неї. Чоловік вийшов на сцену з квітами.
"Тут я приймаю квіти і нічого не підозрюю. І тут бачу його! Це мій чоловік! Я нічого не розумію, адже він в іншому місті служить. Тут він каже, що приїхав буквально на виставу і назад, побачитися зі мною", — розповіла Олена.
Побачивши чоловіка, актриса не стримала емоцій. Пара була дуже зворушена зустріччю і витирала сльози. Сергій і Олена міцно обійнялися і трималися за руки.
"Розплакалася. Не пам'ятаю взагалі, що говорила в той момент. Розгубилась зовсім... Реву і дякую", — поділилася Кравець.
Зірка зізналася, що не очікувала такого сюрпризу від чоловіка і залишилася під великим враженням.
"14 лютого в Дніпрі вистава закінчувалася, а сюрприз від Сергія, мого чоловіка, тільки починався. Не буду приховувати — вражена", — зізналася актриса
Раніше Главред повідомляв, що Олена Тополя відверто розповіла про наслідки резонансного скандалу з шантажем і зливом інтимного відео. В інтерв'ю співачка зізналася, як цей інцидент відбився на її родині та трьох дітях.
Також актриса Оксана Лада, відома за серіалом "Клан Сопрано", повідомила про особисту трагедію — на війні загинув її двоюрідний брат. Кузен актриси був офіцером і добровольцем, який захищав Україну з 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення знову вступив до лав ЗСУ.
Про особу: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець — українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року — ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".
