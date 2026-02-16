Рус
"Розревілась": чоловік Олени Кравець застав її зненацька після чуток про розлучення

Христина Трохимчук
16 лютого 2026, 12:37
Сергій Кравець зробив несподіваний сюрприз зірковій дружині.
Олена Кравець зустрілася з чоловіком
Олена Кравець зустрілася з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Кравець

Ви дізнаєтеся:

  • Чоловік Олени Кравець раптово з'явився на її концерті
  • Як пройшла зустріч

Українська актриса і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець викликала обговорення в мережі натяками на розрив з Сергієм Кравцем. Однак несподівано чоловік зірки вирішив розвіяти чутки про розлучення і з'явився на її концерті. Відео зворушливої зустрічі Кравець опублікувала в Instagram.

Подружжя зустрілося під час вистави Олени в місті Дніпро. Виявилося, що Сергій став військовослужбовцем і в той момент перебував в іншому місті. Незважаючи на службу, Кравець знайшов можливість побачити кохану в День всіх закоханих і приїхав до неї. Чоловік вийшов на сцену з квітами.

Реакція Олени Кравець на появу чоловіка
Реакція Олени Кравець на появу чоловіка / скрін з відео

"Тут я приймаю квіти і нічого не підозрюю. І тут бачу його! Це мій чоловік! Я нічого не розумію, адже він в іншому місті служить. Тут він каже, що приїхав буквально на виставу і назад, побачитися зі мною", — розповіла Олена.

Побачивши чоловіка, актриса не стримала емоцій. Пара була дуже зворушена зустріччю і витирала сльози. Сергій і Олена міцно обійнялися і трималися за руки.

"Розплакалася. Не пам'ятаю взагалі, що говорила в той момент. Розгубилась зовсім... Реву і дякую", — поділилася Кравець.

Олена Кравець - особисте життя
Олена Кравець — особисте життя / скрін з відео

Зірка зізналася, що не очікувала такого сюрпризу від чоловіка і залишилася під великим враженням.

"14 лютого в Дніпрі вистава закінчувалася, а сюрприз від Сергія, мого чоловіка, тільки починався. Не буду приховувати — вражена", — зізналася актриса

Олена Кравець
Олена Кравець / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Олена Тополя відверто розповіла про наслідки резонансного скандалу з шантажем і зливом інтимного відео. В інтерв'ю співачка зізналася, як цей інцидент відбився на її родині та трьох дітях.

Також актриса Оксана Лада, відома за серіалом "Клан Сопрано", повідомила про особисту трагедію — на війні загинув її двоюрідний брат. Кузен актриси був офіцером і добровольцем, який захищав Україну з 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення знову вступив до лав ЗСУ.

Про особу: Олена Кравець

Олена Юріївна Кравець — українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року — ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

