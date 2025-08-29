Удар армії РФ по Києву: аварійно-рятувальні роботи завершено

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб мешканці вцілілих квартир могли якомога швидше забрати речі.

Аварійно-рятувальні роботи тривали понад 30 годин / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Аварійно-рятувальні роботи тривали понад 30 годин

Під час атаки на Київ 23 людини врятувати не вдалося

Загалом кількість постраждалих перевищила 50 осіб

У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет у житловий будинок. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, аварійно-рятувальні роботи тривали понад 30 годин поспіль. За цей час рятувальники вже розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, щоб переконатися, що під завалами більше немає людей.

"На жаль, під час атаки на Київ 23 людини врятувати не вдалося, серед них - 4 дитини. Наймолодшій дівчинці було лише 2 роки. Деякі тіла досі не впізнані, 8 осіб не виходять на зв'язок із родичами. Слідчі та експерти ретельно досліджують кожен із фактів", - розповів міністр.

Співробітники ДСНС звільнили з-під завалів 17 осіб, зокрема чотирьох дітей.

Загалом кількість постраждалих перевищила 50 осіб. Усі отримують допомогу, зокрема у відновленні документів і фіксації пошкодженого майна - прийнято вже понад 1,1 тисячі заяв.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб мешканці вцілілих квартир могли якомога швидше забрати речі.

Від учорашньої ночі на місцях ворожих ударів у Києві працювали тисячі співробітників системи МВС, які змінювали один одного кожні кілька годин. Були задіяні авіація і сотні одиниць техніки, зокрема й роботи.

Масована атака по Україні 29 серпня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

Загалом під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

Спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.

