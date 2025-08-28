Ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки в Києві, під завалами люди: що відомо

Щонайменше три людини загинули на місці "прильоту" по житловому будинку на Дарниці.

https://glavred.net/war/raketa-raznesla-podezd-zhiloy-pyatietazhki-v-kieve-pod-zavalami-lyudi-chto-izvestno-10693358.html Посилання скопійоване

Під завалами будинку на Бориспільській можуть залишатися люди - рятувальники розбирають руїни / Колаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

Коротко:

У столиці триває рятувальна операція після нічного удару РФ

Працюють 500 рятувальників і 1000 поліцейських

Постраждали десятки людей, є жертви

У Києві триває рятувальна операція після нічного ракетно-дронового удару країни-агресора РФ. За даними мера столиці Віталія Кличка, 38 людей постраждали, 30 із них госпіталізували до столичних лікарень.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 08:08 відомо вже щонайменше про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина.

відео дня

Оновлено. Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб, повідомили у КМВА.

Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, троє людей загинули на місці "прильоту" по житловому будинку на вулиці Бориспільській на Дарниці. Тут ворожа ракета знищила під'їзд п'ятиповерхівки. Під завалами можуть перебувати люди (щонайменше три людини).

"Дістали фрагменти тіл - попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 осіб поранено", - повідомив Клименко.

З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей.

Дивіться відео - Клименко розповів про рятувальну операцію в Києві:

На одній із локацій працює новий спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта".

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб рятувальники могли швидше працювати.

Дивіться відео - Жителі Києва чекають від рятувальників новин про своїх рідних:

Загалом по Києву одночасно працює близько 500 рятувальників і 1000 поліцейських.

Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях - приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.

Оновлено. Речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев‘ятеро людей.

За її словмами, наразі невідомо, чи перебували ці люди у будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Дивіться відео - У ДСНС розповіли подробиці пошукової операції на місці "прильоту":

Масований удар РФ по Україні - головне

Як писав Главред, у ніч на 28 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. Подробиці читайте в матеріалі: Масований удар РФ по Києву: загинули діти, зруйновано житлові будинки.

Крім того, під ворожою атакою опинилися Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака дронів тривала понад 11 годин 30 хвилин - з 19:30 27 серпня. Ракетна атака тривала 3 години 5 хвилин - з 02:58 по 06:03.

У Київській області є руйнування, постраждала одна людина.

У Запоріжжі російська окупаційна армія атакувала підприємство.

Крім того, армія РФ завдала удару по парку поїздів "Укрзалізниці". Спалахнула пожежа, пошкоджено рухомий склад.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред