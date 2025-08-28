Рус
Ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки в Києві, під завалами люди: що відомо

Анна Ярославська
28 серпня 2025, 08:23оновлено 28 серпня, 09:21
Щонайменше три людини загинули на місці "прильоту" по житловому будинку на Дарниці.
Ракетний удар по Києву
Під завалами будинку на Бориспільській можуть залишатися люди - рятувальники розбирають руїни / Колаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

Коротко:

  • У столиці триває рятувальна операція після нічного удару РФ
  • Працюють 500 рятувальників і 1000 поліцейських
  • Постраждали десятки людей, є жертви

У Києві триває рятувальна операція після нічного ракетно-дронового удару країни-агресора РФ. За даними мера столиці Віталія Кличка, 38 людей постраждали, 30 із них госпіталізували до столичних лікарень.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 08:08 відомо вже щонайменше про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина.

Оновлено. Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб, повідомили у КМВА.

Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, троє людей загинули на місці "прильоту" по житловому будинку на вулиці Бориспільській на Дарниці. Тут ворожа ракета знищила під'їзд п'ятиповерхівки. Під завалами можуть перебувати люди (щонайменше три людини).

"Дістали фрагменти тіл - попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 осіб поранено", - повідомив Клименко.

З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей.

На одній із локацій працює новий спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта".

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб рятувальники могли швидше працювати.

Загалом по Києву одночасно працює близько 500 рятувальників і 1000 поліцейських.

Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях - приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.

  • Атака РФ на Київ 28 серпня 2025
    Атака РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
Оновлено. Речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев‘ятеро людей.

За її словмами, наразі невідомо, чи перебували ці люди у будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Дивіться відео - У ДСНС розповіли подробиці пошукової операції на місці "прильоту":

Масований удар РФ по Україні - головне

Як писав Главред, у ніч на 28 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. Подробиці читайте в матеріалі: Масований удар РФ по Києву: загинули діти, зруйновано житлові будинки.

Крім того, під ворожою атакою опинилися Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака дронів тривала понад 11 годин 30 хвилин - з 19:30 27 серпня. Ракетна атака тривала 3 години 5 хвилин - з 02:58 по 06:03.

У Київській області є руйнування, постраждала одна людина.

У Запоріжжі російська окупаційна армія атакувала підприємство.

Крім того, армія РФ завдала удару по парку поїздів "Укрзалізниці". Спалахнула пожежа, пошкоджено рухомий склад.

  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС
