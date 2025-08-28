Масований удар РФ по Києву: загинули діти, зруйновано житлові будинки

У столиці кількість пошкоджених об'єктів сягне сотні, вибитих вікон - тисячі, пошкоджень зазнав торговельний центр.

https://glavred.net/war/massirovannyy-udar-rf-po-kievu-pogibli-deti-razrusheny-zhilye-doma-10693352.html Посилання скопійоване

Стали відомі подробиці атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Новини Live

Коротко:

У Києві зруйновано п'ятиповерхівку

Пошкодження зафіксовано на понад 20 локаціях у семи районах столиці

Четверо загиблих, понад 20 осіб поранено

У ніч на 28 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. Унаслідок ворожої атаки є жертви та постраждалі.

Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, окупанти застосували різні типи дронів, балістику, крилаті ракети та ракети "Кинджал".

відео дня

Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Пошкоджено житлові будинки в Дарницькому та Дніпровському районах.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Наслідки атаки РФ по столиці

У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Рятувальники намагаються деблокувати людей і витягнути їх з-під завалів.

Постраждали дев'ятиповерхові, шістнадцятиповерхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садок.

У Дніпровському районі пошкоджено житлову 25-поверхівку, дрон влучив у подвір'я поруч із дев'ятиповерхівкою, горять автомобілі.

У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок, пожежу локалізовано.

У Шевченківському районі постраждали кілька нежитлових будівель, офіси, автомобілі.

У Голосіївському районі вже вранці внаслідок атаки зафіксовано загоряння на кількох локаціях, у понад десяти будинках вибито вікна, постраждали автомобілі.

У Деснянському районі - наслідки атаки зафіксовано в нежитловій зоні. Є пошкодження і в Оболонському районі.

"Разом по Києву знову кількість пошкоджених об'єктів дійде до сотні, вибитих вікон - тисячі, пошкоджень зазнав торговельний центр у центрі міста", - розповів Ткаченко.

Жертви та постраждалі

Ткаченко повідомив, що, за оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули і 24 постраждали - люди дістали травми різного ступеня тяжкості.

Серед загиблих - 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро дітей від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дані.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 06:22 відомо про чотирьох загиблих, серед яких двоє дітей, і понад 20 поранених.

За його словами, рятувально-пошукові операції - в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. До гасіння пожеж залучили авіацію.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, унаслідок російського масованого удару вночі 27 серпня на території енергетичного підприємства в Полтавській області спалахнула пожежа. Частина споживачів залишилася без світла.

У ніч на 27 серпня в Сумах і Охтирці було чути звуки вибухів. У деяких районах Сум зникло світло. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів.

Через часткову відсутність світла в Сумах містом курсують лише автобуси, повідомили в КП "Електроавтотранс".

Крім того, є проблеми з водою. Сьогодні в Сумах вода подаватиметься зі зниженим тиском за графіком: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

У ніч на 25 серпня російські окупаційні війська також завдали масованого удару дронами по території Сумської та Роменської громад. Зафіксовано щонайменше 10 влучань, загорілися житлові будинки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред