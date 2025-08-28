Чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі атаки

Російський безекіпажний морський дрон атакував українське військове судно, внаслідок чого загинув один військовий зазначив речник ВМС.

https://glavred.net/war/chem-imenno-rossiyanami-udarili-po-korablyu-vms-ukrainy-poyavilis-novye-detali-ataki-10693532.html Посилання скопійоване

Удар росіян по кораблю ВМС України - з'явились нові деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

РФ змогла уразити корабель ВМС України

Використання БЕКів росіянами було очікуваним

Російські окупаційні війська з використанням морського безекіпажного дрона змогли вразити судно українських ВМС. Відомо про одного загиблого, є поранені. Про нові деталі інциденту повідомив в ефірі Новини.Live речник українських ВМС Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук підтвердив, що по одному з українських військових кораблів було завдано удару, внаслідок якого загинув один військовий. Цю інформацію офіційно надали самі ВМС, оскільки вона відповідає дійсності.

відео дня

"Наразі тривають пошуково-рятувальні дії, а ще кількох моряків ми, станом на зараз, шукаємо. Тому так, більшість екіпажу перебуває у безпеці, станом на зараз. Звісно, є і поранені, яким надана вся необхідна медична допомога в повному об'ємі", - наголосив він.

Він підкреслив, що війна неминуче супроводжується такими подіями, і вони трапляються не лише з ворогом. Особливість морської служби полягає в тому, що на відміну від суходолу тут немає укриттів, тому небезпека завжди присутня.

Попри це, українські моряки продовжують забезпечувати безпеку судноплавства. Зокрема, морський коридор, який має критичне значення для економіки України та є головним каналом експорту, продовжує функціонувати, незважаючи на загрози.

"Тому ми будемо виконувати всі завдання необхідні для того, щоб захистити наше узбережжя. Так чи інакше, змін в паритеті з ворогом в акваторії Азово-Чорноморського регіону наразі не спостерігається", - резюмував він.

Також в коментарі Lb.ua Плетенчук, коментуючи застосування росіянами безекіпажних катерів (БЕКів), зауважив, що це було очікувано, адже окупанти намагаються копіювати успішний український досвід, хоча подібні системи вже й раніше перебували на їхньому озброєнні. Він додав, що спроби атак із використанням БЕКів фіксувалися й раніше.

"Спроби їх застосування відбувалися й раніше, тому я не можу сказати, що зараз якось різко змінилася ситуація", – пояснив він.

Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ було уражено - позиція експерта

Як писав Главред, за інформацією британської сторони, присутність Росії в Чорному морі скоротилася до найнижчого рівня за останнє століття. Військовий аналітик і співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що РФ вже втратила близько 35% кораблів Чорноморського флоту, а її здатність проводити активні дії в акваторії фактично зведена до нуля.

За його словами, це відповідає стратегічним цілям Великої Британії, яка не відмовиться від захисту своїх геополітичних інтересів у цьому важливому регіоні.

Бойові дії у морі - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили завдали удару по одному з кораблів ВМС ЗСУ. Про це повідомив речник флоту Дмитро Плетенчук.

Водночас 28 серпня підрозділи ГУР МО України (Департамент активних дій та спецгрупа "Примари") атакували в Азовському морі неподалік від тимчасово окупованого Криму малий ракетний корабель РФ проєкту 21631 "Буян-М". Як уточнили у відомстві, цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр", якими неодноразово обстрілювали територію України. Ударом повітряного дрона українським воїнам вдалося пошкодити його радіолокаційну станцію.

Тим часом у захопленому Севастополі Росія продовжує переміщувати залишки свого флоту до Стрілецької бухти. За даними агентів руху "Атеш", останнім часом акваторія майже порожня і використовується переважно для стоянки буксирів та невеликих патрульних катерів. Періодично там відпрацьовуються навчання підрозділів з протидиверсійної оборони.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред