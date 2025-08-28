З'явилась перша реакція США на масовані удари РФ по Києву - що сказали у Трампа

Кіт Келлог засудив масований ракетно-дроновий удар Росії по Києву в ніч на 28 серпня, назвавши його загрозою мирним ініціативам Дональда Трампа.

Про що сказав Келлог:

Масована атака РФ ставить під загрозу мирні ініціативи Трампа

Ціллю атаки росіян стали цивільні об'єкти

В США вперше відреагували на масований ракетно-дроновий удар росіян в ніч на 28 серпня по Києву. Так, спецпредставник Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України засудив російську атаку на Київ. Відповідну заяву він зробив в дописі в соціальній мережі X.

Спеціальний посланець США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.

Він зазначив, що минулої ночі відбулася друга за величиною повітряна атака за час повномасштабної війни, під час якої Росія застосувала 600 дронів та 31 ракету.

"Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва — були підірвані цивільні поїзди, офіси місій ЄС і Великої Британії, а також мирні жителі. Ці кричущі атаки загрожують миру, до якого прагне президент США", — написав Келлог в X, додавши світлини житлових будинків у Києві, зруйнованих і пошкоджених внаслідок удару.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети та ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

Загалом під російським масованим ударом опинились Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

У столиці кількість жертв різко зросла — наразі відомо про 13 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

