"Удари успішні": у Кремлі цинічно висловилися про атаку на Київ

Росіяни вдарили по Києву ракетами та дронами. Серед загиблих є діти.

https://glavred.net/politics/udary-uspeshnye-v-kremle-cinichno-vyskazalis-ob-udarah-po-kievu-10693511.html Посилання скопійоване

У РФ цинічно прокоментували удари по Києву / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала Київ дронами та ракетами

Унаслідок атаки загинули мирні люди, серед них є діти

Пєсков цинічно назвав успішними удари по Києву

Росіяни атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок атаки загинули майже 20 людей, ще під завалами залишаються люди. Але Кремль продовжує цинічно говорити про "досягнення цілей". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков ще й заговорив про мир.

Він акцентував на те, що "військова спецоперація" триває, а росіяни "виконають свої завдання". Удари по Києву, які спричинили загибель людей, зокрема й дітей, Пєсков називає "успішними".

відео дня

"Спеціальна військова операція триває. Ви бачите, що так само тривають удари по об'єктах російської інфраструктури? Причому найчастіше по російській мирній інфраструктурі з боку київського режиму. Свої завдання виконують і російські збройні сили. Вони, як було заявлено, і далі б'ють по об'єктах військової і близько військової інфраструктури. Удари успішні, цілі знищуються. Спеціальна військова операція триває", - сказав він.

При цьому підопічний Путіна почав говорити про те, що Росія "зацікавлена в продовженні переговорів".

"Одночасно з цим Росія зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу, щоб саме політико-дипломатичними засобами досягти тих цілей, які перед нами стоять", - додав він.

Дивіться відео з цинічною заявою Пєскова про удари по Києву:

Пєсков відреагував на удари по Києву / фото: скріншот

Удари Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Наслідки атаки також зафіксовано на більш ніж 20 локаціях у різних районах.

Прес-секретар ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев'ятеро осіб. За її словами, поки невідомо, чи перебували ці люди в будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Відомо, що загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації та прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред