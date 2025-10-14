Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому

Юрій Берендій
14 жовтня 2025, 21:34
136
Дональд Трамп намагається віддалити Росію від Китаю, однак це нереально, оскільки Путін перебуває під повним впливом Пекіна, зазначив Жданов.
Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому
Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Жданов:

  • Трамп хоче віддалити Росію від Китаю
  • Путін не критикував відкрито політику Трампа
  • Настрої в США впливають на заяви Трампа

Настрої в американському суспільстві змушують президента США Дональда Трампа змінювати позицію щодо війни Росії проти України, зокрема в питанні передачі ракет Tomahawk. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На думку Жданова, Дональд Трамп прагне віддалити Росію від Китаю, однак розуміє, що це неможливо, адже Китай повністю підпорядкував собі Путіна, який, перебуваючи під впливом Пекіна, може дозволяти собі навіть різкі заяви щодо США.

відео дня

Водночас експерт зауважує, що Путін не висловлювався негативно про Трампа й готовий з ним спілкуватися, якщо той діятиме у вигідному для нього руслі.

При цьому, за словами Жданова, внутрішньополітичні настрої в США змушують Трампа робити нинішні гучні заяви, зокрема про ракети Tomahawk.

"До того ж Трамп дуже болісно ставиться до будь-якого падіння власного рейтингу. А у Трампа найбільший антирейтинг серед усіх американських президентів", - резюмує він.

Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому
Порівняння ракет Калібр і Tomahawk / Інфографіка: Главред

Коли Трамп може ввести нові санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, Трамп заявив, що якщо Росія не погодиться на мирну угоду щодо припинення війни в Україні, Вашингтон готовий запровадити потужні митні тарифи. Політичний і економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що певні рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року, адже на Трампа тиснуть вибори до Конгресу та внутрішній політичний порядок денний. Він також зауважив, що ситуація залежить і від перебігу переговорів США з Китаєм.

Експерт підкреслив, що після численних заяв Трампа про мита та ситуацію в Україні йому потрібен реальний результат, який підтвердить його наміри.

"Тим більше на Трампа тиснуть його виборці, які хочуть бачити в ньому "крутого перця" і ковбоя. А поки що дії Трампа щодо Путіна не дають йому змоги виглядати "крутим перцем" і ковбоєм", - пояснює експерт.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати й в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення наразі немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спершу хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко наголосив, що питання Tomahawk радше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Томагавки Дональд Трамп Томагавк Олег Жданов Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

23:02Світ
Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

21:50Україна
Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

21:05Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Китайський гороскоп на завтра 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

Китайський гороскоп на завтра 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

"Її згребуть і приберуть": майбутнє зрадниці Повалій у РФ під загрозою

"Її згребуть і приберуть": майбутнє зрадниці Повалій у РФ під загрозою

Останні новини

23:10

Сюрприз після мийки: механік назвав звичку, яка вбиває двигун швидше за пробіг

23:02

Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

22:28

Мене розриває: Джамала в жаху через пісні-претендентів на Нацвідбір Євробачення

21:57

Осіння кампанія РФ: полковник запасу розкрив сценарії другої хвилі наступу

21:56

"Ніколи займатися": зрадниця Лоліта зреклася доньки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:53

"Я вибрала спокій": зрадниця Яна Соломко виправдалася за свій вибір

21:51

Українська Атлантида: що лежить на дні Дніпра

21:50

Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

21:38

Настя Каменських погладшала у США - який у неї зараз вигляд

Реклама
21:34

Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому

21:26

Олена Тополя показала, як відновлює дім після прильоту: новe у "Ближче до зірок"

21:20

Чому не можна вимикати кондиціонер взимку: одну помилку роблять багато водіїв

21:05

У візерунках української вишиванки зашифрований таємний код: що він означає

21:05

Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

21:03

Ольга Сумська зробила важливе зізнання - причина

20:52

Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

20:42

Влуплять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попередження

20:32

"Мені шкода": актор Алек Болдвін потрапив в аварію - подробиці

20:20

Є три важливі умови: в ОП висловились про завершення війни в Україні

20:13

Чому волосся швидко брудниться: більшість людей робить одну помилку у душі

Реклама
20:02

Два тижні української історії просто зникли - історик пояснив, що сталосьВідео

19:55

"Пастка, якої не чекали" — військовий розкрив фатальний прорахунок ворога

19:33

Школяр впіймав рибу гігантського розміру і здивував Мережу: кадри рекордного улову

19:25

"Мені вже важко": Кіркоров зізнався, чому відмовляється від тривалих гастролей

19:24

Замість Труханова: Зеленський анонсував нові кадрові призначення в ОдесіВідео

19:10

Втрати окупантів на фронті стрімко зросли: причинаПогляд

19:07

Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова: в СБУ розкрили нові деталі

18:49

"Природний порошок" для грядок: як зробити землю пухкою без перекопування

18:37

Схожий на букет мережив: українка знайшла рідкісний гриб з Червоної книги, фото

18:30

Ціни на продукти б'ють рекорди: названо список лідерів подорожчання

18:23

"Україна повинна отримати все": у США анонсували постачання потужної зброї Києву

18:19

У 9 регіонах запроваджують екстрені відключення світла - Міненерго

18:11

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

18:04

Чи знають птахи, скільки яєць у них в гніздах: неочікувана відповідь орнітологів

17:58

"Накладений платіж" та "більше того": популярні вирази, які ми кажемо неправильноВідео

17:37

Люди заливають Coca-Cola в унітаз і залишаються в захваті: у чому прихований сенсВідео

17:15

"Починаються проблеми": у Польщі більше не можуть приймати біженців з України

16:51

Пам’ятають кожну дрібницю: у які ТОП-4 дати народжуються люди з унікальним розумом

16:38

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

16:24

Чому 15 жовтня не можна залишати на столі недоїдений хліб: яке церковне свято

Реклама
16:23

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

16:08

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

15:54

Труханов, Царьов і не тільки: Зеленський підписав укази про позбавлення громадянстваВідео

15:53

Хто згорить і відродиться: ТОП-4 знаки зодіаку, яким посміхнеться доля у жовтні

15:43

На Сонці було 16 спалахів: Україну накрила жорстка магнітна буря

15:43

Tomahawk для України: стало відомо, скільки ракет може передати США

15:37

Більше ніхто не буде набридати: як блокувати спам-дзвінки

15:03

Температура впаде нижче нуля: на Україну насувається холодна погода

14:55

Ховалася просто в траві: під Києвом знайшли величезну змію

14:49

Смертельна зона значно виросла: Сирський розповів про проблеми на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти