Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому

Дональд Трамп намагається віддалити Росію від Китаю, однак це нереально, оскільки Путін перебуває під повним впливом Пекіна, зазначив Жданов.

Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Жданов:

Трамп хоче віддалити Росію від Китаю

Путін не критикував відкрито політику Трампа

Настрої в США впливають на заяви Трампа

Настрої в американському суспільстві змушують президента США Дональда Трампа змінювати позицію щодо війни Росії проти України, зокрема в питанні передачі ракет Tomahawk. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На думку Жданова, Дональд Трамп прагне віддалити Росію від Китаю, однак розуміє, що це неможливо, адже Китай повністю підпорядкував собі Путіна, який, перебуваючи під впливом Пекіна, може дозволяти собі навіть різкі заяви щодо США.

Водночас експерт зауважує, що Путін не висловлювався негативно про Трампа й готовий з ним спілкуватися, якщо той діятиме у вигідному для нього руслі.

При цьому, за словами Жданова, внутрішньополітичні настрої в США змушують Трампа робити нинішні гучні заяви, зокрема про ракети Tomahawk.

"До того ж Трамп дуже болісно ставиться до будь-якого падіння власного рейтингу. А у Трампа найбільший антирейтинг серед усіх американських президентів", - резюмує він.

Порівняння ракет Калібр і Tomahawk / Інфографіка: Главред

Коли Трамп може ввести нові санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, Трамп заявив, що якщо Росія не погодиться на мирну угоду щодо припинення війни в Україні, Вашингтон готовий запровадити потужні митні тарифи. Політичний і економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що певні рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року, адже на Трампа тиснуть вибори до Конгресу та внутрішній політичний порядок денний. Він також зауважив, що ситуація залежить і від перебігу переговорів США з Китаєм.

Експерт підкреслив, що після численних заяв Трампа про мита та ситуацію в Україні йому потрібен реальний результат, який підтвердить його наміри.

"Тим більше на Трампа тиснуть його виборці, які хочуть бачити в ньому "крутого перця" і ковбоя. А поки що дії Трампа щодо Путіна не дають йому змоги виглядати "крутим перцем" і ковбоєм", - пояснює експерт.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати й в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення наразі немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спершу хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко наголосив, що питання Tomahawk радше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

