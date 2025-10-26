"Після Нового року буде мир": рабин дав дав точну дату завершення війни

Шмуель Камінецький стверджує, що такий прогноз він робить не як пророк, а з посиланням на "великих людей".

Про що говорить рабин:

Війна в Україні може закінчитися через два місяці

Після війни Україна почне процвітати

Війнав Україні може закінчитися вже через кілька місяців і навіть відома точна дата. Про це заявив головний рабин міста Дніпро і Дніпропетровської області, голова правління Об'єднаної єврейської громади України Шмуель Камінецький. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Він переконаний, що 15 січня 2026 року в Україні вже буде мир.

"Війна закінчиться через 2 місяці і я готовий про це сперечатися. Якщо війна закінчиться до 15 січня 2026 року, то ми з вами зустрічаємося тут", - сказав рабин.

При цьому він уточнив, що говорить це не як пророк або рабин. Таку думку нібито мають "великі люди" у США та Європі.

"Щойно війна закінчиться, увесь світ, інвестори, туристи - усі приїдуть сюди і тут буде велике життя. Це почнеться прямо у 2026 році", - додав він.

На його думку, після завершення війни на Україну чекає велике майбутнє, а Росія перетвориться на Північну Корею.

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже в ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, однак, за словами глави представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки що не готовий до перемовин, бо боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення про надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться в матеріалі аналітичного видання Defense Express.

