"Після Нового року буде мир": рабин дав дав точну дату завершення війни

Ангеліна Підвисоцька
26 жовтня 2025, 16:40
Шмуель Камінецький стверджує, що такий прогноз він робить не як пророк, а з посиланням на "великих людей".
Коли закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот із відео

Про що говорить рабин:

  • Війна в Україні може закінчитися через два місяці
  • Після війни Україна почне процвітати

Війнав Україні може закінчитися вже через кілька місяців і навіть відома точна дата. Про це заявив головний рабин міста Дніпро і Дніпропетровської області, голова правління Об'єднаної єврейської громади України Шмуель Камінецький. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Він переконаний, що 15 січня 2026 року в Україні вже буде мир.

"Війна закінчиться через 2 місяці і я готовий про це сперечатися. Якщо війна закінчиться до 15 січня 2026 року, то ми з вами зустрічаємося тут", - сказав рабин.

При цьому він уточнив, що говорить це не як пророк або рабин. Таку думку нібито мають "великі люди" у США та Європі.

"Щойно війна закінчиться, увесь світ, інвестори, туристи - усі приїдуть сюди і тут буде велике життя. Це почнеться прямо у 2026 році", - додав він.

На його думку, після завершення війни на Україну чекає велике майбутнє, а Росія перетвориться на Північну Корею.

Дивіться відео про те, коли закінчиться війна в Україні:

Коли закінчиться війна в Україні / фото: скріншот

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже в ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, однак, за словами глави представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки що не готовий до перемовин, бо боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення про надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться в матеріалі аналітичного видання Defense Express.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Час змін: Всесвіт скоро подарує велику удачу трьом знакам зодіаку

Час змін: Всесвіт скоро подарує велику удачу трьом знакам зодіаку

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війни

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війни

Гороскоп Таро на листопад 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - зміни, Рибам - кохання

Гороскоп Таро на листопад 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - зміни, Рибам - кохання

