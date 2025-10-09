Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

Дмитро Жмайло вважає, що тривалість війни в Україні безпосередньо залежить від рішень глобальних гравців - насамперед Китаю та США.

https://glavred.net/war/voyna-v-ukraine-mozhet-zakonchitsya-cherez-neskolko-mesyacev-nazvano-odno-uslovie-10705172.html Посилання скопійоване

Війна в Україні може завершитися від двох місяців до року / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, ОПУ, kremlin.ru

Ключові тези Жмайла:

Якщо Пекін припинить підтримку РФ війна може закінчитися за кілька місяців

Війна може тривати рік і більше, якщо Китай продовжить підтримку

Тривалість війни залежить від рішень США, Китаю, Європи, України та Росії

Війна в Україні може завершитися у терміни від кількох місяців до року. Основним фактором, який може скоротити цей період, є позиція Китаю. Про це в інтерв’ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, якщо Пекін припинить підтримку Росії та досягне домовленостей зі США, а Північна Корея підпорядкується цим угодам, то сценарій голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодозакінчення війни впродовж кількох місяців виглядає цілком реалістичним.

відео дня

"Росіяни зрозуміють, що взагалі їм нема чого тут ловити, і їм вигідно буде зупинити ескалацію та ініціювати заморозку конфлікту, оскільки це перш за все вигідно їм самим. Після цього вони спробують дипломатично нас обіграти, закладати нам "повільні міни" - наприклад, знову просувати легалізацію російської мови, активізувати агентуру у рясах Московського патріархату тощо, тобто грати вдовгу на дипломатичному полі й намагатися нас ослабити. Це - сценарій для двох місяців", - зазначив Жмайло.

Водночас, на думку експерта, якщо ж Росія продовжить отримувати від Китаю технології, обладнання та фахівців, війна може затягнутися на рік і більше. Така підтримка не дозволить РФ обвалитися одномоментно.

"Отже, є дуже багато факторів, які визначають тривалість війни: дії України, дії Росії, рішення США і Китаю, позиція Європи - усе має значення, як складеться цей пазл. Ніхто в світі - ні Трамп, ні Путін, ні будь-хто ще - не може точно знати термін, бо він залежить від кроків усіх учасників", - наголосив він.

За прогнозом Жмайла, якщо Росія не отримуватиме зовнішньої підтримки та намагатиметься вести війну "ва-банк", їй знадобиться щонайменше рік, щоб зазнати повного розвалу. При цьому кількість атак безпілотниками та "гарматного м’яса" суттєво зменшиться через обмежене фінансування, а загальна мобілізація в Росії може спричинити внутрішнє невдоволення та кризу державного апарату.

"Росіяни готові воювати до кінця життя свого сусіда, але тільки б не самим. Тому й існує великий розбіг можливих сценаріїв. Хто стоятиме поруч із Росією, хто - поруч із Україною, і як кожен зіграє в цьому процесі - визначить, чи завершиться конфлікт за місяці, за рік або він розтягнеться ще далі. Але повторюю: якщо Росія не отримуватиме допомоги і вирішить воювати до кінця, то її падіння може статися впродовж приблизно року", - додав Жмайло.

Яка роль Китаю у війні - думка експерта

Політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко в коментарі Главреду наголосив, що Пекін використовує тему російсько-української війни як інструмент для посилення власних позицій у глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами. За його словами, Китай прагне стати головним бенефіціаром мирного врегулювання в Україні.

"Китай хоче показати, що Трамп за 9-10 місяців президентства, незважаючи на свої обіцянки завершити війну за 24 години, цього зробити не зміг. А ось коли Китай умовно включиться в цю тему публічно на "останній милі", то саме він отримає лаври переможця", - зазначив політолог.

На думку експерта, Пекін спершу уникає конкретики, але "різко вмикається", щоб отримати результат.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Кремлі оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорного процесу.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні не може завершитися військовим шляхом - її кінець можливий лише через дипломатію. Рубіо наголосив, що президент Дональд Трамп готовий діяти, якщо Росія не зупиниться.

Крім цього, нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред