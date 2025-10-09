Рус
Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

Руслана Заклінська
9 жовтня 2025, 19:27
302
Дмитро Жмайло вважає, що тривалість війни в Україні безпосередньо залежить від рішень глобальних гравців - насамперед Китаю та США.
Війна в Україні може завершитися від двох місяців до року / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, ОПУ, kremlin.ru

Ключові тези Жмайла:

  • Якщо Пекін припинить підтримку РФ війна може закінчитися за кілька місяців
  • Війна може тривати рік і більше, якщо Китай продовжить підтримку
  • Тривалість війни залежить від рішень США, Китаю, Європи, України та Росії

Війна в Україні може завершитися у терміни від кількох місяців до року. Основним фактором, який може скоротити цей період, є позиція Китаю. Про це в інтерв’ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, якщо Пекін припинить підтримку Росії та досягне домовленостей зі США, а Північна Корея підпорядкується цим угодам, то сценарій голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодозакінчення війни впродовж кількох місяців виглядає цілком реалістичним.

"Росіяни зрозуміють, що взагалі їм нема чого тут ловити, і їм вигідно буде зупинити ескалацію та ініціювати заморозку конфлікту, оскільки це перш за все вигідно їм самим. Після цього вони спробують дипломатично нас обіграти, закладати нам "повільні міни" - наприклад, знову просувати легалізацію російської мови, активізувати агентуру у рясах Московського патріархату тощо, тобто грати вдовгу на дипломатичному полі й намагатися нас ослабити. Це - сценарій для двох місяців", - зазначив Жмайло.

Водночас, на думку експерта, якщо ж Росія продовжить отримувати від Китаю технології, обладнання та фахівців, війна може затягнутися на рік і більше. Така підтримка не дозволить РФ обвалитися одномоментно.

"Отже, є дуже багато факторів, які визначають тривалість війни: дії України, дії Росії, рішення США і Китаю, позиція Європи - усе має значення, як складеться цей пазл. Ніхто в світі - ні Трамп, ні Путін, ні будь-хто ще - не може точно знати термін, бо він залежить від кроків усіх учасників", - наголосив він.

За прогнозом Жмайла, якщо Росія не отримуватиме зовнішньої підтримки та намагатиметься вести війну "ва-банк", їй знадобиться щонайменше рік, щоб зазнати повного розвалу. При цьому кількість атак безпілотниками та "гарматного м’яса" суттєво зменшиться через обмежене фінансування, а загальна мобілізація в Росії може спричинити внутрішнє невдоволення та кризу державного апарату.

"Росіяни готові воювати до кінця життя свого сусіда, але тільки б не самим. Тому й існує великий розбіг можливих сценаріїв. Хто стоятиме поруч із Росією, хто - поруч із Україною, і як кожен зіграє в цьому процесі - визначить, чи завершиться конфлікт за місяці, за рік або він розтягнеться ще далі. Але повторюю: якщо Росія не отримуватиме допомоги і вирішить воювати до кінця, то її падіння може статися впродовж приблизно року", - додав Жмайло.

Яка роль Китаю у війні - думка експерта

Політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко в коментарі Главреду наголосив, що Пекін використовує тему російсько-української війни як інструмент для посилення власних позицій у глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами. За його словами, Китай прагне стати головним бенефіціаром мирного врегулювання в Україні.

"Китай хоче показати, що Трамп за 9-10 місяців президентства, незважаючи на свої обіцянки завершити війну за 24 години, цього зробити не зміг. А ось коли Китай умовно включиться в цю тему публічно на "останній милі", то саме він отримає лаври переможця", - зазначив політолог.

На думку експерта, Пекін спершу уникає конкретики, але "різко вмикається", щоб отримати результат.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Кремлі оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорного процесу.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні не може завершитися військовим шляхом - її кінець можливий лише через дипломатію. Рубіо наголосив, що президент Дональд Трамп готовий діяти, якщо Росія не зупиниться.

Крім цього, нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

