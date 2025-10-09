Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

Посол США при НАТО зазначив, війну Росії проти України неможливу зупинити "одним дзвінком" та наголосив на посиленні тиску на країну-агресорку.

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Постачання ракет Tomahawk Україні може змінити розрахунки Путіна, але очільник Кремля поки не готовий до мирних переговорів, оскільки не хоче демонструвати слабкість. Про це повідомив очільник представництва США при НАТО Меттью Вітакер під час Ризької конференції, передає Укрінформ.

"У нас є засоби, які наразі не розгортаються в Україні, які насправді є страшними та потужними, і які буквально завдадуть серйозної шкоди в тому місці в той час, який ми виберемо. Деякі потенційно переміщуватимуться в Україну для подальшого використання, і це може змінити розрахунки (Путіна – ред.)", – сказав посол.

Вітакер зауважив, що Кремль поки не досяг моменту, коли Путін визнає необхідність переговорів, оскільки йому складно виявити слабкість, навіть якщо він сам по суті є вразливим. У цьому контексті посол згадав реакцію російських високопосадовців на слова Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром", після чого вони наполягали, що насправді є "ведмедями", відкидаючи аналогію президента США.

Вітакер зазначив, що найточніше про це висловився генсек НАТО Марк Рютте, підкресливши, що справжньому ведмедю не потрібно доводити свою силу — він просто є ведмедем.

Пояснюючи слабкість російської армії, посол США при НАТО додав, що якби "равлик" рушив від кордону Росії з Україною три з половиною роки тому, він уже дістався б Польщі, а росіяни не захопили навіть 20% території, що свідчить про низьку ефективність і некомпетентність їхніх військ на полі бою.

Щодо готовності США поставити Україні крилаті ракети Tomahawk, Вітакер уточнив, що не робитиме заяв до офіційного оголошення Білого дому з цього питання.

"Очевидно, що можливість доставляти більші заряди на довшу відстань може змінити розрахунки Путіна",- сказав Вітакер

Вітакер зазначив, що серед заходів також застосовують санкції проти тіньового флоту та інших структур.

Він підкреслив, що прискорене постачання Україні американської зброї, придбаної за кошти союзників по НАТО, демонструє рішучість Альянсу у підтримці України. Пакети допомоги включають не лише засоби протиповітряної оборони, а й інші ударні засоби.

Посол додав, що тиск на РФ посилюється з єдиною метою — змусити Кремль сісти за стіл переговорів для припинення війни. Водночас він визнав, що досягти миру в Україні неможливо "єдиним дзвінком" Трампа через складність конфлікту, тому необхідно продовжувати тиск на Росію.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

США змінюють позицію щодо України - думка експерта

Як писав Главред, у Вашингтоні все частіше говорять про можливу зміну підходу США до війни в Україні. Втім, щоб зрозуміти, чи стоять за цими словами реальні плани, необхідно побачити конкретні кроки. Про це заявив колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

"Чи хочуть вони (США, - ред.) перемогти в цій війні заради самих себе, чи просто намагаються її позбутися. Якщо друге — значить, вони її програють. І тоді наслідки будуть набагато сумнішими. Їм потрібно відповісти для себе на це головне питання. Поки ж вони намагаються уникнути його, ухилитися, але воно все одно знову і знову з'являється", - резюмує він.

Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

