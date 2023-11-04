Тупика немає, переговорів з РФ не буде: Зеленський висловився після слів Залужного

На фронті немає патової ситуації, а Україна береже своїх військових, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський прокоментував слова Валерія Залужного / Колаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що ситуація на фронті зараз патова для України.

Таким чином він прокоментував статтю в журналі The Economist головкома ЗСУ Валерія Залужного на прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як м'ясо своїх людей, ніхто не хоче", - сказав він.

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"Як побороти це? F-16, потрібно чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Коли на фронті є ППО, військові йдуть вперед, використовують техніку", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що минулого року всі вважали, що ми в патовій ситуації. "Кілька військових хитрощів, і ви пам'ятаєте, Харківський регіон був звільнений", - сказав він.

"Ми не маємо права опускати руки. Яка альтернатива? Що, треба віддати третину нашої держави? Це ж буде тільки початок. Адже ми знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми вже для себе зробили висновки", - сказав він.

"Треба більше працювати з партнерами по ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести наступальні дії", - додав Зеленський.

Можливість переговорів з РФ

Глава держави також спростував інформацію про тиск на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів з Росією.

"Всі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Все це було з початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів", - сказав він.

"Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали - не буде такого", - заявив Зеленський.

Про що говорив Залужний

Раніше Залужний заявив про те, що Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. "Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Залужний також назвав свій головний промах і озвучив величезні втрати РФ. Головком ЗСУ визнав, що його план не спрацював через те, що в РФ не цінують людські життя.

Крім того, Залужний підкреслив, що обіцяні Заходом F-16 будуть менш ефективними. Багато систем були найбільш актуальні для України ще в минулому році, підкреслив Головком ЗСУ.

Війна в Україні

Раніше в ОП пояснили, як вийти з глухого кута і перейти до маневреної війні. Михайло Подоляк пояснив, що означають слова Валерія Залужного щодо переходу до позиційної війни.

Нагадаємо, в РНБО відповіли на скандальну статтю Time про війну і втрати ЗСУ. Відомості про втрати України у війні, опубліковані в журналі Time журналістом Саймоном Шустером, не відповідають дійсності.

Раніше експерт Валерій Клочок заявив про те, що термін закінчення війни визначиться після зустрічі лідерів США і Китаю. Гаряча фаза може припинитися до Нового року. Але є ще 2 – й варіант подій-зупинка війни і передача окупованих територій Україні протягом років.

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