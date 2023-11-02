Термін закінчення війни визначиться після зустрічі лідерів США і Китаю, є 2 варіанти – Клочок

Гаряча фаза війни може припинитися до Нового року. Але є ще 2-й варіант розвитку подій – зупинка війни і передача окупованих територій Україні упродовж років.

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Термін закінчення війни визначить зустріч лідерів США і Китаю, вважає експерт/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основні терміни, коли завершиться війна в Україні, можуть стати зрозумілими після зустрічі президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Ця зустріч має відбутися у листопаді в Сан-Франциско.

Після цієї зустрічі можна буде говорити про конкретні часові проміжки завершення війни в нашій державі. Таку думку висловив політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

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"Усе буде визначено під час переговорів Сі Цзіньпіна та Джозефа Байдена в листопаді у Сан-Франциско. Активність росіян та проведені ними ядерні тренування – це підготовка до цього саміту. Ця зустріч лідерів США та Китаю буде проміжною, але під час неї будуть визначати, коли і як це буде завершено. Саме після цього саміту можна буде говорити про більш конкретні часові проміжки та те, на які позиції ми виходимо", – зазначив Клочок.

За його словами, є два варіанти, як у подальшому можуть розвиватися події після цієї зустрічі. Перший можливий варіант передбачає, що гаряча фаза може припинитися до Нового року, після чого буде вихід на переговори.

"Оскільки Зеленський категорично проти зустрічі з Путіним, є варіант, що Росію і Україну до цього переговорного процесу не допустять взагалі. Фактично може бути так само, як із зерновою угодою, коли переговори велися через третю сторону", – сказав експерт.

Проте так може бути за умови, що російський диктатор Володимир Путін номінально чи формально живий.

"Але якщо, наприклад, влада Росії, а саме група Патрушева отримує сигнал про те, що вони залишаються при владі, прибирають Путіна і далі керують Росією в тому ж форматі, санкції знімають, але натомість вони мають припинити війну, можуть бути спірні території, аби РФ пристойно виглядала, тоді можна буде говорити про тривалий перехідний період, упродовж якого може передаватися територія, підписуватися певні документи. І цей період може зайняти не один рік, але гарячої фази війни не буде", – спрогнозував експерт.

Він додав, що у другому сценарії завершення війни зацікавлений Захід, тому що на нього навалилося багато проблем. Дуже сильно на цю ситуацію впливає те, що зараз відбувається на Близькому Сході. Крім цього, Європа не встигає виробляти снаряди та боєприпаси у достатній кількості. За словами експерта, така ж ситуація зараз і в Росії, країна-агресорка побігла до Північної Кореї саме через снарядний голод.

"Але найголовніше – тиск російського бізнесу на владу. Всі розуміють, що тривала війна потребує великих грошей. Наступного року Росія планує збільшити видатки на війну, зменшити соціальні видатки та посилити Росгвардію, бо розуміють, що це може спричинити соціальний вибух. Відповідно, є багато факторів, які вказують на те, що від війни в Україні потерпають усі сторони – не лише Україна, а й Захід та США. Тому після форуму у Сан-Франциско можуть вийти на підготовку груп між Китаєм та США, які безпосередньо прописуватимуть умови припинення війни і на Близькому Сході, і в Україні", – зазначив Клочок.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Війна в Україні

Раніше головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний назвав "рецепт" завершення війни в Україні. За його словами, "простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми", тому потрібен унікальний винахід.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці та яким ми досі вбиваємо один одного", – сказав Залужний.

Також Залужний назвав свій головний промах і озвучив величезні втрати РФ. За його словами, країна-агресор втратила, щонайменше, 150 тисяч осіб загиблими. При цьому він озвучив кількість втрат ворога, кажучи про свій первісний план зупинити Росію, знекровивши її війська. Разом з тим він визнав, що цей план не спрацював через те, що в РФ не цінують людські життя.

Нагадаємо, Залужний також заявив, що РФ може створити нові штурмові ескадрильї. За різними оцінками, на кінець 2023 року росіяни можуть наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій.

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