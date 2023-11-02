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"Російські наративи": в РНБО відповіли на скандальну статтю Time про війну і втрати ЗСУ

Анна Ярославська
2 листопада 2023, 09:43
Дані про втрати України у війні, опубліковані в журналі Time журналістом Саймоном Шустером, не відповідають дійсності.
Олексій Данилов, ВСУ
Олексій Данілов відреагував на скандальну статтю журналу Time про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, РНБО

Секретар РНБО України Олексій Данилов прокоментував заяви американського журналіста Саймона Шустера про втрати України у війні з країною-агресором в РФ в його скандальній статті для журналу Time.

Зокрема, Данілов сказав, що інформація не відповідає дійсності, передає Українська правда.

"Я не розумію, звідки автор бере такі речі... Якщо ця людина починає користуватися російськими наративами щодо наших втрат, то я можу сказати, що ми знаємо, які у нас втрати. І те, що він написав, точно не відповідає дійсності", – сказав він.

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Данілов підкреслив: головне - зробити так, щоб публікації, подібні до статті у Time, не шкодили Україні.

Зазначимо, автор матеріалу в Time нагадав, що з самого початку вторгнення Україна відмовляється публікувати офіційні дані про кількість загиблих і поранених. Шустер послався на американські та європейські оцінки, згідно з якими "кількість загиблих давно перевищила 100 тис. осіб з кожного боку". До слова, про некоректність цих даних українська влада вже неодноразово висловлювалася.

У зв'язку з тим, що війна нібито "підірвала ряди ЗСУ", Саймон Шустер з посиланням на анонімних співрозмовників пише, що військкомати нібито змушені закликати більш дорослих людей, а середній вік військового в Україні зараз становить 43 роки, і це "вже дорослі чоловіки, а у них і так проблеми зі здоров'ям".

Крім того, журналіст стверджує, що набір в ЗСУ нібито практично зупинився після того, як президент України заради боротьби з корупцією вирішив звільнити всіх обласних військкомів: нібито нові кадри не справляються, а репутація військкоматів зіпсована.

Автор також порівняв нинішню картину з початком повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ, коли мобілізація була добровільною та масовою, а територіальні сили оборони повідомляли, що в перші 10 днів повномасштабної війни прийняли 100 тис. новобранців.

Данілов, у свою чергу, заявив, що зараз не бачить проблем із призовом.

"У нас не зменшується кількість людей, які знаходяться в секторі безпеки і оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникнути з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді", – сказав секретар РНБО.

Крім того, Данілов вважає некоректним порівнювати ситуацію з мобілізацією на даному етапі з масовим записом в Сили оборони України на початку повномасштабного російського вторгнення, оскільки характер війни дуже змінився.

Стаття Саймона Шустера у виданні Time

Стаття в американському виданні Time привернула широку увагу громадськості, оскільки автор фактично критикує ситуацію в Україні, стверджує про "втому від війни", а також виставляє в негативному світлі президента Володимира Зеленського.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович міг бути джерелом інформації для журналіста Саймона Шустера у його скандальній статті про Україну, опублікованій в журналі Time. Про це пише українське видання Oboz.ua з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що думка Саймона Шустера є повністю суб'єктивною, а джерела, зазначені в матеріалі, ймовірно, не мають доступу до інформації.

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війна в Україні ЗСУ новини України Олексій Данілов війна Росії та України
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