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"Потрібен унікальний винахід": Залужний назвав "рецепт" завершення війни в Україні

Анна Ярославська
2 листопада 2023, 10:24
Найбільший ризик окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки та виснажити українську державу, вважає Головнокомандувач ЗСУ.
Валерій Залужний, ВСУ
Рано чи пізно Україні не вистачить людей, щоб воювати - Залужний / Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

За його словами, "простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми".

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці та яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

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Однак цього разу вирішальним фактором буде не один новий винахід, а поєднання всіх технічних рішень, які вже існують.

"Важливо розуміти, що цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами. Вони неминуче призведуть до затягування часу і, як наслідок, до поразки", - сказав Залужний.

Він не сумнівається, що тривала війна вигідна Росії, оскільки її населення втричі, а економіка - в десять разів більше української.

"Давайте будемо чесними, це феодальна держава, де найдешевшим ресурсом є людське життя. А для нас... найдорожче, що у нас є – це наші люди", - сказав він.

"Найбільший ризик виснажливої окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки та виснажити українську державу", - додав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав до інновацій у сфері безпілотників, радіоелектронної боротьби, протиартилерійських засобів та обладнання для розмінування, включаючи нові роботизовані рішення.

Залужний також зазначив, що в України немає іншого вибору, окрім як утримувати ініціативу, продовжуючи наступати, навіть якщо вона просувається всього на кілька метрів на день.

За його словами, поки вистачає солдатів. Але чим довше триватиме війна, тим важче буде їх утримувати.

"Нам потрібно шукати цей вихід, нам потрібно знайти цей порох, швидко його освоїти і використовувати для якнайшвидшої перемоги. Тому що рано чи пізно ми зіткнемося з тим, що у нас просто не вистачить людей, щоб воювати", – сказав він.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що війна не закінчиться цього року. За його словами, Україна "вибилася з графіка".

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що не знає, коли закінчиться війна Росії проти України.

Журналіст і публіцист Олександр Сотник вважає, що РФ воюватиме з Україною навіть після відходу Володимира Путіна. Якщо хтось прийде на його місце, нова війна Росії та України є лише питанням часу.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України. Політик переконана, що таким чином російський диктатор прагне вплинути на темпи і масштаби допомоги Україні у відбитті агресії РФ.

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