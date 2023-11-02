"Це помилка": Залужний назвав свій головний промах і озвучив величезні втрати РФ

Головком ЗСУ визнав, що його план не спрацював через те, що в РФ не цінують людські життя.

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Валерій Залужний оцінив втрати РФ у війні / Колаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, radiosvoboda.org

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував втрати російських окупантів у війні з Україною.

За його словами, країна-агресор втратила, щонайменше, 150 тисяч осіб загиблими. Таку заяву український воєначальник зробив в інтерв'ю виданню The Economist.

При цьому він озвучив кількість втрат ворога, кажучи про свій первісний план зупинити Росію, знекровивши її війська.

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Разом з тим Головнокомандувач ЗСУ визнав, що цей план не спрацював через те, що в РФ не цінують людські життя.

"Це була моя помилка: Росія втратила як мінімум 150 000 загиблими. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну", - зазначив він.

Звернемо увагу, що згідно з останніми даними українського Генштабу, Сили оборони за добу ліквідували 930 російських окупантів, а загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали близько 302 420 осіб особового складу.

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