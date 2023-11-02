Обіцяні Заходом F-16 будуть менш ефективними: Залужний назвав причину

Багато систем були найбільш актуальні для України ще в минулому році, підкреслив Головком ЗСУ.

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Валерій Залужний прокоментував ситуацію з постачанням Україні F-16 / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua

Західні союзники були надмірно обережні у постачанні Україні новітніх технологій та потужнішої зброї, що дозволило РФ перегрупуватися та зміцнити оборону після прориву України в Харківській області на півночі та в Херсонській на півдні наприкінці 2022 року, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Ці системи були найбільш актуальні для нас в минулому році, але вони з'явилися тільки в цьому році", - зазначив Залужний в інтерв'ю для The Economist.

За його словами, те ж саме стосується літаків F-16, які повинні з'явитися в України в наступному році, коли вони будуть менш корисні, оскільки РФ поліпшила свою протиповітряну оборону.

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При цьому головнокомандувач зазначає, що затримка з поставками зброї не є основною причиною скрутного становища України. "Важливо розуміти, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами", - зазначив він, вказавши, що вирішальне значення матимуть технології.

У той же час, за словами Залужного, немає ніяких ознак того, що революційний технологічний прорив, наприклад, в області безпілотників або радіоелектронної боротьби, не за горами. Проте, він наполягає на тому, що в України немає іншого вибору, окрім як зберігати ініціативу, продовжуючи наступ, навіть якщо вона буде рухатися всього на кілька метрів в день.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Раніше Сергій Шойгу пригрозив знищити F-16 ЗСУ "за 20 днів" і пофантазував про успіхи ППО РФ. Глава міноборони країни-агресора оприлюднив неправдоподібну статистику "успіхів" ППО окупантів.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі буде залежати від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

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