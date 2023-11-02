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"Суцільна бійка і хаос": як Путін міг би почати гібридну війну проти Заходу

Анна Ярославська
2 листопада 2023, 01:35
Невідомо, чи вистачить у Путіна нахабства піти на такий крок, тому що не всі гібридні війни російського диктатора закінчувалися перемогами.
Володимир Путін, Володимир Фесенко
Складно прогнозувати, чи зважиться Путін на гібридну війну проти Заходу, вважає Володимир Фесенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на гібридну війну проти Заходу, і пояснив, як це може виглядати.

"Так, як зараз, коли ХАМАС атакує Ізраїль. Тобто йому треба підштовхнути Ізраїль на зворотну атаку по Сектору Гази, після чого підіймається арабський Схід, починаються хвилі антисемітизму, теракти (можливо не лише проти ізраїльтян, але і проти американців). Тобто така суцільна бійка і хаос. Можливе провокування ще якогось конфлікту", - сказав Фесенко в інтерв'ю Главреду.

При цьому, за його словами, невідомо, чи вистачить у Путіна нахабства піти на такий крок, тому що не всі його гібридні війни закінчувалися перемогами.

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"І захід, врешті-решт, повинен визначатися. Якщо вони будуть бачити, що це пов'язано з Путіним, і що Путін проти них воює, то вони так само повинні воювати проти нього. Можливо, теж гібридними методами, але не чекати домовленості з ним, а серйозно воювати", - пояснив Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, Володимир Фесенко вважає, що Третя світова війна може спалахнути лише в тому випадку, якщо коаліції держав підуть у пряме військове зіткнення. Справжня Третя світова передбачатиме зіткнення ядерних країн, що обернеться для всіх смертельним результатом.

Раніше Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової).

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Володимир Путін Володимир Фесенко новини України та світу Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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