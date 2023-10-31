Чи завершиться війна без Путіна в Кремлі: генерал СБУ зробив Ягун назвав сценарій

Якщо Володимира Путіна усунуть від влади у країні-агресорі Росії, війна проти України одразу не закінчиться, але піде на спад. Російській верхівці буде легко списати всі провали окупаційних військ на Путіна. Про це заявив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.
Під час чату на Главреді у відповідь на запитання читача про те, наскільки війна залежить від знаходження Путіна при владі в Росії і чи закінчаться бойові дії в разі його відходу, він сказав, що війна за такого сценарію піде на спад.
На думку експерта, в Кремлі легко повісять всі провали російських окупантів на фронті на Путіна.
"Не одразу, але вона однозначно піде на спад. Тому що дуже легко буде списати всі втрати і проколи Російської Федерації на Путіна. Надзвичайно легко. Це відмінний вихід", - підкреслив Віктор Ягун.
Дивіться чат на Главреді з Віктором Ягуном:
Відсторонення Путіна від влади
Російський соціолог Ігор Ейдман зробив прогноз, згідно з яким поразка у війні призведе до краху режиму Путіна в Росії. На думку експерта, Путіна відсторонить від влади власне оточення, воно буде намагатися домовитися із Заходом.
Генерал-майор запасу Віктор Ягун назвав два сценарії повалення Путіна. Експерт вважає, що режим у РФ впаде за умови значних просувань ЗСУ на полі бою або в ситуації серйозних економічних проблем всередині російської держави.
Також Ягун припустив, що прибрати Путіна дуже просто. Головна проблема полягає у відсутності у башт Кремля легітимного наступника, який замінив би чинного російського директора на посаді президента.
Хто такий Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
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