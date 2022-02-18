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Паливо в Україні злетіло в ціні до небес

18 лютого 2022, 15:16

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

Заправка
Заправка стала дорожчою / Колаж Главред

За тиждень з 11 по 18 лютого середні роздрібні ціни на дизель і бензин в українських мережах АЗС піднялися на 76-90 копійок.

Як повідомляє консалтингова група "А-95"з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 90 коп./л і в підсумку склала 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 87 коп./л - до 35,02 грн/л, а дизельне паливо - на 76 коп./л, до 34,18 грн/л.

Відзначається, що зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

На WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 подорожчали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 і 36,75 грн/л відповідно.Дизельне паливо в цих мережах додало 0,69 грн/л, до 35,99 грн / л.

На станціях мережі KLO бензини подорожчали на 0,90 грн/л: бензин А-92 - до 35,29 грн/л, бензин А-95 - до 35,89 грн/л. ціна ДП зросла на 0,70 грн/л, до 35,29 грн / л.

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Паливо в мережі SOCAR подорожчало на 0,77-1,00 грн/л.

А найбільша консолідована мережа групи "Приват", яка курирує АЗС" Авіас", ANP," Укрнафта " та ін. – всього 1 540 станцій, підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л.

Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 32,95 грн/л, А - 95 - до 33,95 грн/л і ДП - до 33,00 грн/л. на станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 33 грн/л, на "п'ятірку" і дизпаливо-до 34,00 і 33,00 грн/л.

Chipo, "Авантаж", Mango і Marshal підняли вартість всіх видів палива на 0,50-1,14 грн/л.

Мережі Shell," БРСМ-Нафта"," паралель"," Автотранс", UPG, та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,11-1,20 грн/л.

Зазначимо, 7 лютого 2022 року Білорусь заблокувала поставки а-98 з Литви в Україну через територію Білорусі залізничним транспортом.Нагада

Нагадаємо, станом на 14 лютого ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 94,91 доларів за барель. При цьому, раніше вже був досягнутий пік в 96,16 доларів, максимум з жовтня 2014 року. Нафта марки WTI виросла на 0,7% до 93,78 доларів, досягнувши раніше 94,94 доларів, найвищого з вересня 2014 року.

Експерти пов'язують це з тим, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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