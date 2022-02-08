Вторгнення РФ в Україну: Байден заявив, що Путін ще не ухвалив рішення

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден вважає, що господар Кремля Володимир Путін досі не ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж таки ухвалить.

Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає Укрінформ.

"У мене було багато дискусій з росіянами і, зокрема, з Путіним. Я не знаю, яке рішення він (ухвалить, – ред.). Я навіть не знаю, чи знає він сам, що буде робити далі", — сказав Байден.

Він додав, що Путін повинен розуміти, якою "гігантською помилкою" буде для нього рішення про подальше вторгнення в Україну. Адже це матиме наслідки як для Європи, так і для всього світу. За словами Байдена, Путін заплатить непідйомну ціну.

Президент США уточнив, що російські сили, зосереджені на українському кордоні, створюють можливість для наступу до Києва, враховуючи промерзлу землю. І все залежить від рішення лідера в Кремлі.

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"Але я був дуже-дуже чітким і прямолінійним з президентом Путіним як в розмовах телефоном, так і особисто. Ми запровадимо найсуворіші санкції з усіх економічних санкцій, які коли-небудь запроваджувалися. І доведеться дуже дорого заплатити за це", — сказав Байден.

Як повідомляв Главред, днями видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і перебувають "у повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

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