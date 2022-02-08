УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вторгнення РФ в Україну: Байден заявив, що Путін ще не ухвалив рішення

8 лютого 2022, 07:26

Можлива атака на Україну матиме наслідки як для Європи, так і для всього світу. За словами Байдена, Путін заплатить непідйомну ціну.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден вважає, що господар Кремля Володимир Путін досі не ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж таки ухвалить.

Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає Укрінформ.

"У мене було багато дискусій з росіянами і, зокрема, з Путіним. Я не знаю, яке рішення він (ухвалить, – ред.). Я навіть не знаю, чи знає він сам, що буде робити далі", — сказав Байден.

Він додав, що Путін повинен розуміти, якою "гігантською помилкою" буде для нього рішення про подальше вторгнення в Україну. Адже це матиме наслідки як для Європи, так і для всього світу. За словами Байдена, Путін заплатить непідйомну ціну.

Президент США уточнив, що російські сили, зосереджені на українському кордоні, створюють можливість для наступу до Києва, враховуючи промерзлу землю. І все залежить від рішення лідера в Кремлі.

Реклама

"Але я був дуже-дуже чітким і прямолінійним з президентом Путіним як в розмовах телефоном, так і особисто. Ми запровадимо найсуворіші санкції з усіх економічних санкцій, які коли-небудь запроваджувалися. І доведеться дуже дорого заплатити за це", — сказав Байден.

Як повідомляв Главред, днями видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і перебувають "у повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Читайте також:

viber
санкції новини США Володимир Путін вторгнення Росії військове вторгнення Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Вторгнення РФ в Україну: Байден заявив, що Путін ще не ухвалив рішення». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 рокуУспіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 року Казковий бузковий манікюр весна 2022, який неможливо не закохатисяКазковий бузковий манікюр весна 2022, який неможливо не закохатися 3 простих способи, які зроблять передпокій неймовірно затишним3 простих способи, які зроблять передпокій неймовірно затишним Попросив друга зняти відео: під Дніпром чоловік пірнув в ополонку, але не виринувПопросив друга зняти відео: під Дніпром чоловік пірнув в ополонку, але не виринув Як на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіакуЯк на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіаку
09:05

Мобілізації мільйона до ЗСУ або популізм Зеленського: чому треба скасувати призов і чого чекати

09:04

Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від віку, але за однієї умови

08:47

Посольство США може переїхати з Києва на Захід України - BuzzFeedВідео

08:30

Проксі-сила Путіна: чому Лукашенко "наїхав" на УкраїнуПогляд

08:28

Коронавірус в Україні 8 лютого: кількість виявлених хворих перевищила 34 тисячі

Реклама
08:22

"З квітами їх тут не зустрічатимуть": Резніков назвав найімовірніший сценарій провокації РосіїВідео

08:09

Що значить сон з понеділка на вівторок і чи стане він віщим

07:53

Гороскоп на сьогодні, 8 лютого 2022: Дівам – неприємності, Терезам - плітки, Козерогам - любов усього життяВідео

07:49

Зустріч Зеленського і Макрона: президент Франції розкрив тему прийдешніх переговорів

07:26

Вторгнення РФ в Україну: Байден заявив, що Путін ще не ухвалив рішення

07:05

"Терпи, моя красуня!": Путін звернувся до Зеленського через Мінські угоди

06:37

Діалог не закінчено: Путін заявив, що РФ готує відповідь США і НАТО щодо гарантій безпеки

06:28

Чому Путін ухиляється від зустрічі з ЗеленськимПогляд

06:01

Модний френч манікюр 2022 з колосальним омолоджувальним ефектомФото

05:40

Чудовий оксамитовий торт на День святого Валентина своїми руками: простий покроковий рецептВідео

05:02

Зубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітів

04:52

Весна наскочить в лютому: Україну розігріє до +15°, названо датиВідео

04:27

"Попа вище голови": українка з найбільшими вилицями у світі показала результат нової пластики

04:25

Відмовтеся або обмежте: названі найшкідливіші продукти при високому тиску

03:56

Воду після варіння макаронів кухарі називають "рідким золотом": куди її застосовують

Реклама
03:17

Чому ківі потрібно їсти щодня: лікар назвав надзвичайні властивості популярного фрукта

02:45

Модель Анна Неплях у напівоголеному вигляді показала свої принади і пообіймалась з трояндою

02:41

Дружина Влада Ями в сексуальному боді показала те, що бачив тільки її чоловік

02:27

Як легко заснути при коронавірусі: поради лікарів

01:43

Бустер у розпал епідемії COVID-19: Комаровський дав несподівану пораду

01:38

Статус Росії щодо Донбасу і діалог Києва з "ЛДНР": Україна заявила Німеччині про червоні лінії

01:37

Нутриціолог розповіла, чим можуть бути небезпечні для тіла помідори

01:31

Найплідніший місяць: яку розсаду садити в лютомуВідео

00:51

Прикмети на 8 лютого: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

00:03

Резніков пригрозив Росії "дзеркальними" військовими навчаннями

07 лютого, понеділок
23:26

Підсумки переговорів Макрона з Путіним: обговорили Мінськ, НАТО та "політпритулок для Порошенка"Відео

23:26

Скільки яблук потрібно їсти в день - відповідь фахівця

23:24

"Заплатять дуже високу ціну": Байден і Шольц пригрозили Росії через напад на УкраїнуВідео

22:52

Макрон у Москві зустрівся з Путіним через Україну: перші подробиціВідео

22:50

Блінкен допустив надання Донбасу "особливого статусу" при дотриманні Мінську

22:46

В Україну прийде аномальне потеплінняВідео

22:25

У Дії проводитимуть опитування: що пропонує КабмінВідео

22:01

Які продукти найкраще жінкам підбирати для дієти - коментар фахівця

21:58

У Туреччині перекинувся автобус з туристами, багато постраждалих

21:57

"Що він з нею творить": стиліст Пугачової нарядив співачку в зухвалий образ із золотим нашийникомВідео

Реклама
21:25

Путін зустрінеться з Ердоганом після його візиту в Україну

21:13

Якими продуктами можна вирішити проблему з нестачею йоду в темі-відповідь нутриціолога

20:50

"Він повинен сидіти довічно": поранений у Дніпрі нацгвардієць шокував зізнанням про РябчукаВідео

20:43

Слідом за ВКонтакте і однокласниками: українці можуть залишитися без Facebook і InstagramВідео

20:37

Важкі часи: 3 знакам зодіаку буде непросто в рік ТиграВідео

20:33

У Києві жорстоко побили радника генпрокурора: з'явився коментар Венедіктової

20:22

Біля узбережжя Одеси помітили російський корабельВідео

20:09

Магніт бідності і хвороб: чому ножиці ніколи не можна приносити в будинокВідео

20:08

У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хФотоВідео

20:05

Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи в серпні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти