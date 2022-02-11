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Ціни на бензин і дизпаливо в Україні стрімко зростають: які цінники на АЗС

11 лютого 2022, 13:52

Середня ціна на паливо зросла на 61 копійку.

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В Україні знову подорожчав бензин / УНІАН

Ряд українських мереж АЗС скоригували вартість бензину і дизельного палива. Середня ціна на паливо зросла на 61 копійку.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє Enkorr.

Зазначається, що за тиждень (4-11 лютого) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 61 коп./л і склала 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 60 коп./л — до 34,14 грн/л, а дизельне паливо — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л. зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л і ДП — до 32,00 грн/л. на станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 32 грн/л, на "п'ятірку" і дизпаливо — до 33,00 і 32,00 грн/л.

читайте такожВперше в історії в Україні вийшла нова марка бензинуНа станціях мережі KLO бензини подорожчали на 40 коп./л: бензин А-92 — до 34,39 грн/л, бензин А-95 — до 34,99 грн/л. ціна ДП зросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизельне паливо в мережі SOCAR подорожчало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

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Chipo "Авантаж", ZOG і "Укр-Петроль" підняли вартість всіх видів палива на 1 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргазвидобування", Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,2-1,5 грн/л.

enkorr.ua

Нагадаємо, роздрібні мережі українських АЗС з 4 по 7 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива від 0,2-1,6 гривні за літр. На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 копійок: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. ціна дизельного палива зросла на 55 копійок, до 31,53 грн/л.

Також минулого тижня середня ціна по країні бензину марки А-92 піднялася на 60 копійок, тобто, до 32,62 грн/л, бензин А-95 виріс в ціні на 65 копійок - до 33,54 грн/л, дизельне паливо подорожчало на 59 копійок і в разом склало 32,82 грн/л.

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Автор: Сергій Кущ
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