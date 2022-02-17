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В Україні злетіла ціна на автогаз

17 лютого 2022, 17:50

Середня вартість автогазу 17 лютого в Україні склала 18,86 грн/л.

АЗС Паралель
АЗС скорегували ціни на автогаз / УНІАН

Ряд українських мереж АЗС у четвер, 17 лютого, змінили ціни на автогаз.

За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано в Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях, передає Enkorr.

У цих регіонах паливо подешевшало на 21-22 коп./л, до 17,89-17,14 грн/л.

У мережі "Приват" ціна автогазу знаходиться в діапазоні 17,14-18,39 грн/л.

А в компаніях "БРСМ-Нафта" і Motto, ціни зросли в середньому на 5-6 коп./л, до 19,05 і 18,88 грн/л відповідно.

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Середня вартість автогазу 17 лютого в Україні склала 18,86 грн/л.

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Нагадаємо, станом на 14 лютого ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 94,91 доларів за барель. При цьому, раніше вже був досягнутий пік в 96,16 доларів, максимум з жовтня 2014 року. Нафта марки WTI виросла на 0,7% до 93,78 доларів, досягнувши раніше 94,94 доларів, найвищого з вересня 2014 року.

Експерти пов'язують це з тим, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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