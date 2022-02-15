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Мінекономіки опублікувало нові ціни на паливо в Україні: яка ситуація на АЗС

15 лютого 2022, 14:15

У порівнянні з початком лютого, бензин в ціні злетів на 0,91 грн, а дизель-на 0,77 грн – з 28,30 грн до 29,07 грн/л.

АЗС
АЗС встановили нові ціни на бензин і ДП / pixabay.com

У вівторок, 15 лютого, роздрібні мережі АЗС в Україні ціни на бензини і дизельне паливо.

Як заявили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, на станціях мережі KLO бензини і ДП подорожчали на 20-40 коп./л: бензин А — 92-до 34,75 грн/л, бензин А — 95 — до 35,19 грн/л, дизпаливо-до 34,99 грн/л, повідомляє Enkorr.

Також на WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 подорожчали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 і 36,75 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало 0,69 грн/л, до 35,99 грн / л.

Станом на середину лютого 2022 року, середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 23 коп./л і склала 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 21 коп./л — до 34,36 грн/л, а дизельне паливо — на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Також 15 лютого Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості палива в Україні, виходячи від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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З цього випливає, що в порівнянні з початком лютого, розрахункові ціни для бензину підвищені на 0,91 грн – з 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного палива збільшені на 0,77 грн – з 28,30 грн до 29,07 грн/л.

Однак з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 36,75 грн/л, дизельного палива – 36,07 грн/л.

Як відомо, на період дії карантину Кабмін встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/л) і бензину (не вище 5 грн/л). Продаж "преміального палива" з поліпшеними показниками якості не підпадає під регулювання рівня торгової надбавки.

Нагадаємо, станом на 14 лютого ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 94,91 доларів за барель. При цьому, раніше вже був досягнутий пік в 96,16 доларів, максимум з жовтня 2014 року. Нафта марки WTI виросла на 0,7% до 93,78 доларів, досягнувши раніше 94,94 доларів, найвищого з вересня 2014 року.

Експерти пов'язують це з тим, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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