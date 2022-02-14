Ціна на нафту в світі зросла до семирічного максимуму

Нафта стала "золотою" / Reuters

У зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну, у понеділок, 14 лютого, ціни на нафту досягли найвищого рівня і побили семирічний рекорд.

Імовірність війни може спровокувати введення санкцій США і Європи, які порушать експорт від найбільшого в світі виробника, повідомляє Reuters.

Відзначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 94,91 доларів за барель. При цьому, раніше вже був досягнутий пік в 96,16 доларів, максимум з жовтня 2014 року.

Нафта марки WTI виросла на 0,7% до 93,78 доларів, досягнувши раніше 94,94 доларів, найвищого з вересня 2014 року.

Підкреслюється, що світові фінансові ринки сколихнули коментарі з США про підготовлюваний напад Росії на Україну.

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Як відомо, про те, що Росія може вторгнутися в Україну в будь-який час і створити несподіваний привід для нападу США заявили в неділю, 13 лютого.

Крім того, аналітик OANDA Едвард Мойя заявив, що в разі військового вторгнення нафта марки Brent без проблем підніметься вище рівня 100 доларів.

"Ціни на нафту залишаться надзвичайно мінливими і чутливими до додаткових повідомлень, що стосуються ситуації в Україні", - сказав він.

читайте такожБайден заявив, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну, вже відома дата-The GuardianТакож напруженість виникає через те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, група, відома як ОПЕК+, намагаються наростити видобуток, незважаючи на щомісячні обіцянки збільшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу до березня.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що розрив між видобутком ОПЕК + і її цільовим показником збільшився до 900 тисяч барелів на добу в січні, в той час як JP Morgan заявив, що розрив тільки для ОПЕК становить 1,2 мільйона барелів на добу.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Також раніше президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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