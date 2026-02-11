ЗСУ вперше збили рідкісний ворожий дрон зі штучним інтелектом: чим він небезпечний

Орієнтовна ціна цього безпілотника становить близько 35 тисяч доларів

ЗСУ вперше збили рідкісний ворожий дрон зі штучним інтелектом / Колаж: Главред, фото: скриншот

ЗСУ збили новітній ворожий дрон "Клин" зі штучним інтелектом

Це перший відомий випадок знищення дрона, який був презентований лише чотири місяці тому

Орієнтовна вартість апарата становить близько 35 тисяч доларів

Сили оборони вперше збили рідкісний "шахедоподібний" дрон-камікадзе зі штучним інтелектом "Клин".

Російський безпілотник перехопили на Оріхівському напрямку, повідомляють у 118 окремій механізованій бригаді.

Зазначається, що це перший підтверджений випадок ліквідації новітнього російського ударного безпілотника. Це сталося лише через чотири місяці після його офіційної презентації на виставці в Росії.

Дрон має аеродинамічну схему, подібну до Shahed – дельтоподібну "безхвістку", але водночас містить елементи схеми "качка" з переднім горизонтальним оперенням. Окрім того, один із елементів оперення розташований у верхній частині корпусу.

"Попри заяви "аналоговнєтних" розробників про здатність дрона автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 км (за умови використання ретранслятора), "Клин" сам був доволі легко впольований, вочевидь, під час одного з перших своїх бойових вильотів", - зауважили в бригаді.

Заявлені характеристики "Клина"

злітна вага - 13,5 кг,

швидкість польоту - 108-300 км/год,

довжина фюзеляжу - 1,6 м,

розмах крил - 1,9 м,

максимальна висота польоту - до 2 км,

вага бойової частини - 5 кг,

типи бойової частини - кумулятивна та фугасна,

наявна система повітряного підриву.

Оціночна вартість безпілотника - близько 35 тисяч доларів.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дають змогу прикривати лише найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого і стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Фахівець зазначає, що російські сили можуть мінувати окремі ділянки місцевості, але частіше ПТМ‑3 скидають поруч із місцем падіння самого "шахеда". Міна оснащена магнітним детонатором, тому ворог розраховує, що до уламків дрона під’їде поліція, ДСНС або інша техніка — і це спричинить вибух.

Бескрестнов закликав громадян не наближатися автомобілем до місця падіння дрона, особливо вздовж його траєкторії, оскільки це може бути небезпечно.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у середу, 28 січня, російські окупаційні війська втратили одразу два бойові літаки - винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.

Крім того, у ніч на 28 січня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували області РФ кількома хвилями. ППО намагалися відбивати дрони як і в Росії, так і над тимчасово окупованими територіями України.

Раніше Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.

Про джерело: 118 окрема механізована бригада 118-та окрема механізована бригада (118 ОМБр) — це механізоване з’єднання Сухопутних військ України, створене 15 лютого 2023 року. Вона входить до складу 17-го армійського корпусу та бере участь у війні проти Росії, зокрема у контрнаступальних діях 2023 року на Запорізькому напрямку, в районі Роботиного. Бригада сформована як новий підрозділ для посилення обороноздатності країни, її чисельність становить від 1,5 до 5 тисяч військовослужбовців, а частина особового складу проходила підготовку за програмами НАТО в Румунії. Командування здійснює полковник Роман Забродський.

