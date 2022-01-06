Суд заарештував активи двох телеканалів Порошенка

Петро Порошенко залишився без майна / eurosolidarity.org

Печерський районний суд Києва у четвер, 6 січня, наклав арешт на майно п'ятого президента України Петра Порошенка. У тому числі і на два телеканали - Прямий і 5 канал.

"Крім майна Порошенка суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи" Прямого "і" 5 каналу"... примітно, що з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку", - йдеться в заяві партії європейська солідарність.

Як відомо, з кінця 2021 року дані телеканали знаходяться у володінні холдингу вільні медіа.

Нагадаємо, вільні медіа 8 листопада придбав 100% корпоративних прав в телеканалах 5 канал і прямий "за ринковою ціною". Сума невідома, але зазначено, що "угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни".

Справа Порошенко

Раніше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.

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Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.

Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту прес-служба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних з нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.

6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 числа. Він планує зустрітися з Генеральним прокурором і піде до суду.

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