Суд заарештував активи двох телеканалів Порошенка

Раніше він продав їх в руки медіахолдингу.
Печерський районний суд Києва у четвер, 6 січня, наклав арешт на майно п'ятого президента України Петра Порошенка. У тому числі і на два телеканали - Прямий і 5 канал.
"Крім майна Порошенка суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи" Прямого "і" 5 каналу"... примітно, що з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку", - йдеться в заяві партії європейська солідарність.
Як відомо, з кінця 2021 року дані телеканали знаходяться у володінні холдингу вільні медіа.
Нагадаємо, вільні медіа 8 листопада придбав 100% корпоративних прав в телеканалах 5 канал і прямий "за ринковою ціною". Сума невідома, але зазначено, що "угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни".
Справа Порошенко
Раніше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.
Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.
Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту прес-служба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.
Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних з нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.
6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 числа. Він планує зустрітися з Генеральним прокурором і піде до суду.
Читайте також:
- Печерський суд Києва погодився затримати Порошенка-ЗМІ
- Справа Порошенка: третій тур виборів розпочався, і виживе тільки один
- Порошенко випереджає Зеленського у другому турі виборів президента-опитування
- Слуга народу лідирує, а Євросолідарність Порошенка відстає: опубліковано свіжий рейтинг партій
- "Голосів буде більш ніж достатньо": Данилов зробив заяву щодо санкцій РНБО проти Порошенка
- "Береш ЗЕленого за голову": Порошенко виклав дивні меми з сокирою і ножем
- "Шукає скумбрію по 8": у мережі висміяли дивне фото Порошенка в супермаркеті
- Прокурор відкликав клопотання про арешт Порошенка: у ДБР заперечують
- Суд заарештував майно Порошенка
- Суд заарештував майно Порошенка: в офісі Генерального прокурора повідомили деталі