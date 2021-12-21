Roshen Порошенка оштрафували на 283 млн грн

Roshen отримав величезний штраф / Facebook.com

Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, пов'язаних з нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, штраф був винесений за два порушення законодавства. Зокрема, йдеться про захист економічної конкуренції за допомогою зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

Компанії викрили в необґрунтованому підвищенні цін на патоку і сиропи, що було зафіксовано протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року і в жовтні 2020 року. А також - у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

Порушення ускладнюються тим, що компанія була єдиним виробником патоки на території України і найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49% (у 2018 році), 93,86% (у 2019 році) і 79,75% (у 2020 році).

"Група мала ринкову владу, що проявлялася в її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору і безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику спрямовану на підтримку власного монопольного становища", - сказано в повідомленні АМКУ.

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Нагадаємо, раніше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.

Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.

Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту прес-служба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

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