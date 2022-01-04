Прокурор відкликав клопотання щодо арешту Порошенка: у ДБР заперечують

Прокурор відкликав клопотання про арешт Порошенка - рішення суду / УНІАН

Сьогодні прокурор відкликав з Печерського райсуду Києва клопотання про застосування відносно підозрюваного у провадженні № 22016130000000212.

Ймовірно, мова може йти про п'ятого президента Петра Порошенка - запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою, в той же час в Державному бюро розслідувань це заперечують, повідомляє Українська правда.

Згідно з постановою, до суду надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ДБР Максима Дзвоника щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Але до початку розгляду клопотання прокурор подав заяву про повернення клопотання "для доопрацювання".

Зазначається, що слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов висновку, що Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого/прокурора.

Реклама

У той же час, він вирішив виходити з принципу диспозитивності кримінального провадження (диспозитивність полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх матеріальних і процесуальних прав – наприклад, права представляти або не представляти доказ, давати свідчення або відмовитися від дачі показань, заявляти клопотання чи ні – ред.) і вирішив повернути клопотання.

читайте такожПечерський суд Києва погодився затримати Порошенка-ЗМІ

"Слідчий суддя постановив: повернути прокурору клопотання. Постанова оскарженню не підлягає", - йдеться в постанові суду.

Разом з тим у ДБР вирішили спростовувати повідомлення про відкликання клопотання.

"Державне бюро розслідувань зазначає, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно п'ятого президента України не відповідає дійсності", - заявили в ДБР.

Також в ДБР підкреслюють, що "вищевказана інформація не відповідає дійсності, зазначені процесуальні рішення не ухвалювались".

У бюро нагадали, що Порошенко підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій "Л/ДНР" і що про підозру йому повідомили 20 грудня.

На уточнююче запитання журналістів у ДБР запевнили, що клопотання слідчого стосується іншого підозрюваного, а не Порошенка, водночас прізвище – про кого саме йдеться – не назвали.

Справа Порошенка

Нагадаємо, раніше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.

Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він придбав через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.

Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту пресслужба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних з нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.

Читайте також: