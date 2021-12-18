У бігах від повістки: Порошенка виявили в Стамбулі у Варфоломія

Порошенко вже у Варфоломія / Соцмережі

Експрезидент України Петро Порошенко, який напередодні тікав від слідчих ДБР, які намагалися вручити йому повістку, прибув до Стамбула і зустрівся там зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Як повідомляє пресслужба "Європейської солідарності", зустріч тривала майже дві години. Сторони обговорили перспективи Православної церкви України та її визнання іншими православними церквами-сестрами.

"Ми обговорили величезну кількість питань. Починаючи від результатів його візиту до Сполучених Штатів, зустріч з президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну. Я дуже дякую Його Всесвятості Вселенському Патріарху, Священного Синоду за таку величезну увагу, яку Його Всесвятість демонструє щодо України", - сказав Порошенко.

Тим часом, Патріарх Варфоломій привітав народного обранця і всіх українців з прийдешніми різдвяними святами, передавши благословення українському народу, а також побажав миру і добробуту.

Між іншим, ЗМІ пишуть, що у понеділок, 20 грудня, Порошенку мають вручити підозру у справі про держзраду.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 17 грудня, п'ятий президент України Петро Порошенко, втік від слідчих ДБР, які намагалися вручити йому повістку у так званій справі про "вугільну держзраду". Він відзначився нецензурною лексикою, спрямованою в бік особистого водія.

Потім, він різко купив квиток в Стамбул. Тобто, до Туреччини він вирішив полетіти через кілька хвилин після того, як ЗМІ опублікували інформаціюпро його витівку.

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