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"Голосів буде більш ніж достатньо": Данілов зробив заяву щодо санкцій РНБО проти Порошенка

30 грудня 2021, 20:22

Рада національної безпеки і оборони повинна отримати спеціальні документи для ухвалення рішення, сказав Олексій Данілов.

Порошенко
РНБО може схвалити санкції проти Порошенка - Данілов / УНІАН

Санкції проти лідера Європейської солідарності, п'ятого президента Петра Порошенка можуть бути узгоджені на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Для цього знадобляться розгляд спеціальних документів та рішення більшості учасників засідання. Голосів може бути більш ніж достатньо. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під час свого брифінгу у четвер, 30 грудня, він розповів про те, що якщо з'являться документи, які дозволять прийняти рішення щодо санкцій проти Петра Порошенка, учасники засідання РНБО проголосують за такі заходи.

"Ми працюємо тільки з документами. Які документи будуть направлені - ми їх розглянемо, винесемо на засідання. Для того щоб рішення було ухвалено, потрібно 2/3 голосів. Якщо такі документи з'являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо щодо цього питання", - підкреслив Олексій Данілов.

Заяви Данілова за підсумками засідання РНБО 29 грудня

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна вирішила запустити санкції проти суддів в окупованому Криму і компаній, які були задіяні в будівництві Кримського моста.

Коментуючи ситуацію зі збільшенням присутності військ РФ біля кордонів України, Данілов сказав, що сьогодні немає загрози повномасштабного вторгнення російських військових підрозділів на територію української держави. Влада продовжує відстежувати ситуацію і попереджає про можливу спробу Москви дестабілізувати обстановку всередині держави.

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Також він додав, що протягом наступних трьох місяців – січня, лютого, березня – сценарій військового вторгнення Росії в Україну малоймовірний, оскільки Москва не підготувалася до таких заходів.читайте такожВідведення 100 тисяч військ РФ від України і посилення НАТО на сході: Байден оголосить Путіну ультиматум

"Що стосується січня, лютого, березня... Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може робити навіть фізично, тому що є певні розрахунки, період підготовки, період часу, який вони повинні на це витратити... Відпочивайте спокійно, святкуйте", - підкреслив Олексій Данілов.

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РНБО санкції Петро Порошенко Олексій Данілов
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