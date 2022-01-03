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"Береш ЗЕленого за голову": Порошенко виклав дивні меми з сокирою і ножем

3 січня 2022, 16:20

Екс-президент оприлюднив багато мемів за участю Володимира Зеленського.

Порошенко
Петро Порошенко опублікував серію мемів / УНІАН

Народний депутат, лідер фракції Європейська солідарність, колишній президент Петро Порошенко опублікував добірку мемів, в яких він виступив головним героєм.

У своєму Facebook він виклав добірку мемів про себе в 2021 році. При цьому оприлюднено багато мемів за участю нинішнього президента Володимира Зеленського.

"Друзі, спасибі за божевільну порцію гумору в минулому році. Ваші меми - це щось незабутнє. Посміявся від душі", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Один з мемів обігрує напад на Порошенка з зеленкою в Києві, в результаті чого йому забризкали обличчя і одяг.

"Береш ЗЕленого за голову. Стискаєш... Головне - щоб не розбризкалося!", - свідчить напис на жартівливому колажі.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський опублікував фото з тренажерного залу біля спортивних снарядів.

У своєму Instagram глава держави за традицією фотографувався під час тренування. На фото він сидить на силовому тренажері, а біля нього лежать гантелі.

При цьому поруч з президентом знаходилися дві собаки, одна з яких позіхала.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Всім бадьорого ранку! # Здороваяукраїна", - підписав Зеленський фото.

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