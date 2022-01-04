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"Шукає скумбрію по 8": у Мережі висміяли дивне фото Порошенка в супермаркеті

4 січня 2022, 16:33

Екс-президент вирішив похвалитися акціями і заходами, героєм яких став у минулому році.

Петро Порошенко, Марина Порошенко
Петро Порошенко з дружиною Мариною / УНІАН

Народний депутат, лідер фракції Європейська солідарність, колишній президент Петро Порошенко опублікував добірку фото, на яких зображений він і його дружина Марина.

У своєму Facebook він, очевидно, вирішив похвалитися акціями і заходами, героєм яких став у минулому році.

Серед відображених на фото подій - офіційні заходи, поїздки, зустрічі з виборцями, а також лайфові кадри.

Звернемо увагу, що найбільше користувачів зацікавило фото, на якому Порошенка сфотографували в одному з супермаркетів. При цьому поруч з екс-президентом знаходився маленький хлопчик, який надів собі на голову кошик для продуктів.

порошенко
/ Facebook/petroporoshenko

Користувачі в Мережі дали волю фантазії, коментуючи незвичайне фото:

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  • Шукає скумбрію по 8 грн
  • Петро Олексійович, а де Ваша масочка?
  • Була скумбрія по 8?
  • Коли побачив когось схожого на гриб, а ніж забув вдома
  • Пошук скумбрії за 8 грн, триває
  • Шукає рибку по 8 грн за кіло
  • Коштує в черзі за скумбрією по 8 грн

читайте такожЗеленська осоромилася в прямому ефірі, сказавши, що скумбрія коштує 8 гривень за кілограм

Нагадаємо, раніше Порошенко виклав добірку мемів про себе в 2021 році. При цьому оприлюднено багато мемів за участю нинішнього президента Володимира Зеленського.

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