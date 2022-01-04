"Шукає скумбрію по 8": у Мережі висміяли дивне фото Порошенка в супермаркеті

Екс-президент вирішив похвалитися акціями і заходами, героєм яких став у минулому році.
Народний депутат, лідер фракції Європейська солідарність, колишній президент Петро Порошенко опублікував добірку фото, на яких зображений він і його дружина Марина.
У своєму Facebook він, очевидно, вирішив похвалитися акціями і заходами, героєм яких став у минулому році.
Серед відображених на фото подій - офіційні заходи, поїздки, зустрічі з виборцями, а також лайфові кадри.
Звернемо увагу, що найбільше користувачів зацікавило фото, на якому Порошенка сфотографували в одному з супермаркетів. При цьому поруч з екс-президентом знаходився маленький хлопчик, який надів собі на голову кошик для продуктів.
Користувачі в Мережі дали волю фантазії, коментуючи незвичайне фото:
- Шукає скумбрію по 8 грн
- Петро Олексійович, а де Ваша масочка?
- Була скумбрія по 8?
- Коли побачив когось схожого на гриб, а ніж забув вдома
- Пошук скумбрії за 8 грн, триває
- Шукає рибку по 8 грн за кіло
- Коштує в черзі за скумбрією по 8 грн
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Нагадаємо, раніше Порошенко виклав добірку мемів про себе в 2021 році. При цьому оприлюднено багато мемів за участю нинішнього президента Володимира Зеленського.
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