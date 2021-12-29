Слуга народу лідирує, а Євросолідарність Порошенка відстає: опубліковано свіжий рейтинг партій

У Раду проходять 7 політичних партій / УНІАН

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися б наприкінці грудня поточного року, то найбільше голосів віддали б за політичну партію Слуга народу – за неї готові проголосувати 20,4% серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором. На другому місці опинилася Європейська Солідарність Петра Порошенка, підтримка якої становить 17,3%. Третє місце у Батьківщини Юлії Тимошенко - 10,6%. Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова і Фонду Демократичні ініціативи імені І. Кучеріва.

Згідно з даними соціологів, Слуга народу може отримати більше всіх голосів. Партію готовий підтримати фактично кожен п'ятий учасник дослідження - 20,4%. Політична сила Петра Порошенка Європейська солідарність може отримати 17,3% голосів виборців. Третьою йде Батьківщина Юлії Тимошенко - за неї готові проголосувати 10,6% учасників опитування.

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Також є шанси на подолання 5% виборчого бар'єру у партії Сила і честь (Ігор Смешко) - 6,7% і у проекту Наші (Євген Мураєв) - 5,2%. Наближається до прохідного бар'єру Українська стратегія Гройсмана - 4,4%.

Соціологічне дослідження провели Центр Разумкова та фонд Демократичні ініціативи в період з 17 по 22 грудня 2021 року серед 2018 респондентів по всій території України, за винятком окупованого Криму та захоплених окремих районів Донбасу. Похибка не повинна перевищувати 2,3%.

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Президентські рейтинги

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведено в період з 3 по 11 грудня, продемонструвало, що в першому турі кандидатуру чинного президента України Володимира Зеленського готові були підтримати 27,1% українців. За політика Петра Порошенка могли проголосувати 19,7% респондентів. Замикала трійку Юлія Тимошенко з показником в 11,3% підтримки.

Центр Разумкова та Фонд Демократичні ініціативи імені І. Кучеріва 29 грудня опублікував результати соціологічного дослідження, який було проведено в період з 17 по 22 грудня. За даними соціологів, за Володимира Зеленського в першому турі готові проголосувати 24,2% українців, за Петра Порошенка - 16,1%. Рівень підтримки Юлії Тимошенко - 9,9%. Дмитра Разумкова планують підтримати 9,3% учасників опитування, Юрія Бойка - 9,2%.

У другому турі президента Володимира Зеленського мають намір підтримати 49,9% респондентів, Петра Порошенка - 50,1%.

Рейтинг партій в Україні

За даними соціологічного опитування за період з 11 по 16 грудня, яке опублікував центр Соціс, у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради, Європейську солідарність Петра Порошенка готові підтримати 12,3% респондентів. Трохи відставала партія Слуга народу - 12,1%. За політичну силу Батьківщина Юлії Тимошенко готові були проголосувати 8,3% учасників дослідження.

Соціологічне дослідження групи Рейтинг за 14-16 грудня показало лідерство партії Слуга народу з показником підтримки в 19,1%. Європейська солідарність Порошенка опинилася на другому місці - 13,5%. Третє місце у Батьківщини Тимошенко - 11,2%.