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Порошенко продав свої телеканали: з'явився список нових власників ЗМІ

8 листопада 2021, 22:36

Медіахолдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав в телеканалах 5 канал і Прямий "за ринковою ціною".

Петро Порошенко
Петро Порошенко залишився без телеканалу=ов / eurosolidarity.org

Екс-президент України і народний депутат Петро Порошенко продав два своїх телеканали. Корпоративні права на телеканали Прямий та 5 канал перейшли у власність медіахолдингу "Вільні медіа".

До слова, холдинг належить медійникам цих же каналів.

"Минулої п'ятниці ми створили новий медіахолдинг Вільні медіа. Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами", - йдеться у спільній заяві телеканалів прямий і 5 канал, оприлюдненому в понеділок, 8 листопада.

Медіахолдинг Вільні медіа придбав 100% корпоративних прав в телеканалах 5 канал і прямий "за ринковою ціною". Сума не розголошується, але зазначено, що "угода передбачає розстрочку по виплаті покупної ціни".

Крім того, в угоді йдеться про те, що відтепер Порошенко ніяким чином не зможе вплинути на редакційну політику каналів, а також не зможе контролювати "Вільні медіа".

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Не зможуть це зробити і нові власники медіахолдингу. Найближчим часом з каналами планують укласти угоду про невтручання в редакційну політику.

Також відомо, що додаткові 10% акцій холдингу віддали трудовому колективу.

"Народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову-таки-їх трудовим колективам. Таким чином, вони повністю дотримувалися вимог законодавства щодо усунення конфлікту інтересів і забезпечили, що політики не зможуть чинити ніякого тиску на менеджмент каналів або їх редакційну раду", – сказано в заяві.

ТСН з'ясував, хто володітиме двома каналами

  • Ірина Геращенко-нардеп, співголова фракції "європейська солідарність" у Верховній Раді. Володіє 9% прав.
  • Ірина Фріз-екс-глава Мінветеранів уряду Гройсмана, а нині нардеп від "Євросолідарності". Також має 9%.
  • Вікторія Сюмар-колега Петра Порошенка по "Євросолідарності" нардеп Вікторія Сюмар отримала свої 9% в холдингу.
  • Володимир Ар'єв-нардеп "Євросолідарності" Володимир Ар'єв, який був віце-президентом ПАРЄ в 2015 і в 2018 роках, а також головою української делегації в ПАРЄ. Має 9%.
  • Керівник "5 каналу" Володимир Мжельський, ведучі Яна Конотоп та Лариса Губіна, екс-спікер Петра Порошенка під час його президентства Святослав Цеголко. Мають по 9% частки.

Тим часом, за інформацією Державного реєстру, ТОВ" вільні медіа " створено 5 листопада зі статутним капіталом 10 тис.грн.

Нагадаємо, колишній президент України Петро Порошенко виклав на сторінці в Facebook фото, на якому постав з трьома відрами опеньків. Таким чином екс-глава Української держави похвалився своїм урожаєм "тихого полювання".

Користувачі Мережі миттєво відреагували на хвастощі політика і створили смішні меми.

viber
Петро Порошенко розпродаж телеканали
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