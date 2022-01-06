Суд заарештував майно Порошенка: в офісі Генерального прокурора повідомили деталі

Екс-президент фігурує у справі про державну зраду.
Офіс генерального прокурора повідомив, що у п'ятого президента України і нардепа Петра Порошенка заарештували майно, що належить йому відповідно до даних у держреєстрах.
"Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, що належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна", - говоривши в повідомленні.
Також в офісі президента додали, що це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.
Суд заарештував майно Порошенка
6 січня, Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України Петра Порошенка. Це підтвердив адвокат колишнього глави держави Ігор Головань. За його словами, рішення прийнято у справі про держзраду.
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