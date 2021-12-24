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Печерський суд Києва погодився затримати Порошенка - ЗМІ

24 грудня 2021, 15:10

Порошенко підозрюють у держзраді.

Порошенко
Порошенко арештовуватимуть / УНІАН

Печерський суд столиці дав згоду на затримання п'ятого президента України Петра Порошенка за підозрою в держзраді.

Видання Українські новини пише, що рішення нібито було прийнято вранці в п'ятницю, 24 грудня. Його мета подальший арешт лідера європейської солідарності.

Також видання Главком пише, що в.о. генпрокурора України Олексій Симоненко підписав клопотання, в якому йдеться, що Порошенку нібито призначено заставу в сумі 1 млн грн.

Зазначимо, на даний момент Лідер Європейської солідарності перебуває в Європі з робочим візитом.

Нагадаємо, раніше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.

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Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.

Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту пресслужба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних з нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.

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