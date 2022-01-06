Суд заарештував майно Порошенка

Йдеться про справу, в якій колишнього президента звинувачують у державній зраді.
У четвер, 6 січня, Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України Петра Порошенка.
Це підтвердив адвокат колишнього глави держави Ігор Головань.
За його словами, рішення прийнято у справі про держзраду.
"...зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича, хоча ми знаємо, що Печерський суд поза територіальною юрисдикцією знаходиться...", - сказав правозахисник.
Також адвокат додав, що захист Порошенка двічі заявляв відвід, щоб не допустити фальсифікації документів.
Справа Порошенко
Раніше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.
Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.
Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту прес-служба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.
Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних з нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.
6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 числа. Він планує зустрітися з Генеральним прокурором і піде до суду.
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