Суд заарештував майно Порошенка

Порошенко вже без майна / УНІАН

У четвер, 6 січня, Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України Петра Порошенка.

Це підтвердив адвокат колишнього глави держави Ігор Головань.

За його словами, рішення прийнято у справі про держзраду.

"...зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича, хоча ми знаємо, що Печерський суд поза територіальною юрисдикцією знаходиться...", - сказав правозахисник.

Також адвокат додав, що захист Порошенка двічі заявляв відвід, щоб не допустити фальсифікації документів.

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Справа Порошенко

Раніше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.

Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.

Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту прес-служба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних з нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.

6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 числа. Він планує зустрітися з Генеральним прокурором і піде до суду.

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