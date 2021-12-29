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Порошенко випереджає Зеленського у другому турі виборів президента - опитування

29 грудня 2021, 14:35

Президент Володимир Зеленський здобув би перемогу в першому турі президентських виборів, якби вони проходили найближчим часом.

Порошенко Зеленський
Порошенко трохи випереджає Зеленського в гіпотетичному другому турі виборів президента - опитування / УНІАН

Глава Європейської солідарності, п'ятий президент Петро Порошенко міг би набрати 50,1% голосів у другому турі виборів глави держави, якби вони проходили найближчим часом. Чинного президента України Володимира Зеленського готові підтримати 49,9% українців. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи імені І. Кучеріва.

Згідно з даними соціологів, якби президентські вибори відбулися незабаром, то за президента Володимира Зеленського у першому турі проголосували б 24% респондентів серед тих, хто визначився зі своїм вибором. Лідера Європейської солідарності Петра Порошенка готові були б підтримати 16%.

Далі йдуть Юлія Тимошенко – 9,9%, Дмитро Разумков – 9,3% і Юрій Бойко – 9,2%.

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Порошенко може випередити Зеленського у другому турі

Проте вже у другому турі попередній глава держави Петро Порошенко може випередити президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто визначився з вибором, за Порошенка готові проголосувати 50,1% учасників опитування. Зеленського мають намір підтримати 49,9%.

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Соціологічне дослідження проводилося Центром Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи імені І. Кучеріва в період з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч". В опитуванні взяли участь українці, за винятком жителів окупованих Криму і Донбасу. Похибка вибірки не повинна перевищувати 2,3%.

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Рейтинги політичних партій України

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, який проводився з 3 по 11 грудня, в першому турі за президента Володимира Зеленського готові були проголосувати 27,1% українців. За політика Петра Порошенка – 19,7%. Замикала лідируючу трійку Юлія Тимошенко – 11,3%.

Опитування Соціологічної групи Соціс за 11-16 грудня показало, що у разі дострокових парламентських виборів за Європейську солідарність Порошенка готові проголосувати 12,3% респондентів. Трохи відстала пропрезидентська партія Слуга народу – 12,1%. Партію Юлії Тимошенко Батьківщина готові були підтримати 8,3% учасників опитування.

Соціологічне дослідження групи Рейтинг за 14-16 грудня продемонструвало лідерство партії Слуга народу. За політичну силу президента готові були проголосувати 19,1% виборців. Суттєво відставала партія Порошенка Європейська солідарність – 13,5%. На третьому місці була Батьківщина Юлії Тимошенко –11,2%.

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