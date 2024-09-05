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Заміна для Кулеби: що відомо про нового главу українського МЗС Андрія Сибігу

Юрій Берендій
5 вересня 2024, 14:23
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Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду очільника МЗС України замість Дмитра Кулеби. Главред з'ясував, що відомо про Андрія Сибігу.
Заміна для Кулеби: що відомо про нового главу українського МЗС Андрія Сибігу
Відставка Кулеби - що відомо про нового главу українського МЗС / Колаж Главред, фото: МЗС України, УНІАН

Новим міністром закордонних справ України після Дмитра Кулеби стане його заступник Андрій Сибіга, який до цього вже працював надзвичайним послом в Туреччині та був заступником керівника Офісу президента України. Главред з'ясував, що відомо про нового главу МЗС Андрія Сибігу.

Андрій Сибіга — український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

Кар'єра дипломата

Сибіга має великий досвід дипломатичної служби. Його кар'єра в Міністерстві закордонних справ України почалася у 1997 році, де він працював аташе, а потім займав посади третього і другого секретаря. З 1998 по 2002 роки він працював у Посольстві України в Польщі. Після цього він займав різні керівні посади в Міністерстві, включаючи директора Департаменту консульської служби (2012—2016 рр.).

відео дня

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​.

Освіта

Андрій Сибіга закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, де отримав два дипломи. У 1997 році здобув спеціальність з міжнародних відносин та кваліфікацію перекладача англійської мови. Через два роки він також став фахівцем у сфері правознавства.

Він володіє англійською та польською мовами.

Державні нагороди

Андрій Сибіга нагороджений Орденом "За заслуги" II ступеня (22 грудня 2021 року) за значний внесок у розвиток міжнародних відносин України, його багаторічну дипломатичну діяльність та високий рівень професіоналізму.

Раніше, 21 серпня 2020 року, він також отримав Орден "За заслуги" III ступеня за особистий вклад у розбудову держави, розвиток соціально-економічної, науково-технічної, культурної та освітньої сфер України, а також за його видатні професійні досягнення.

Сімейний стан

Андрій Сибіга одружений і має трьох дітей — доньку і двох синів. На початку 2025 року йому виповниться 50 років.

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