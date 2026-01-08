Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Документ про гарантії безпеки готовий: Зеленський чекає на фідбек від Трампа

Віталій Кірсанов
8 січня 2026, 15:24
128
Зеленський не повідомив, коли може відбутися зустріч з Трампом для остаточного затвердження документа про гарантії безпеки.
Українсько-американський документ про гарантії безпеки фактично готовий
Українсько-американський документ про гарантії безпеки фактично готовий / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Україні вдається об'єднати роботу європейської та американської команд
  • Американська сторона буде спілкуватися з Росією

Двосторонній документ про американські гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні. Про це президент України Володимир Зеленський написав у Facebook за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова про переговори української команди з представниками США у Франції.

"Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Важливо, що Україні вдається і надалі об'єднувати роботу європейської та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку", - повідомив Зеленський.

відео дня

Втім, президент України не повідомив, коли конкретно може відбутися зустріч з президентом США Дональдом Трампом для остаточного затвердження документа про гарантії безпеки.

Крім того, як додав глава держави, "були обговорені і складні питання щодо базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа".

"Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і чекаємо фідбек - чи готовий агресор реально закінчувати війну", - додав Зеленський.

За його словами, після повернення до Києва українська переговорна команда доповість про всі деталі зустрічей.

"Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети. У цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди", - зазначив Зеленський.

Як заявив президент України, реалістичність майбутніх гарантій безпеки повинна бути доведена здатністю партнерів вже на цьому етапі чинити дієвий тиск на агресора.

"Готуємо нові відповідні контакти з партнерами", - додав Зеленський.

Коли може бути досягнуто мирної угоди: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема - неналежний склад делегацій і формат зустрічей.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише в 2026 році. Для цього, на його думку, повинні збігтися кілька факторів: поступки з боку України, вичерпання ресурсів Росії і тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - уточнив він.

Гарантії безпеки для України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі введення режиму припинення вогню чисельність миротворчих сил в Україні може становити від 15 до 20 тисяч військовослужбовців.

Європейські лідери разом з представниками США намагаються фіналізувати домовленості щодо гарантій безпеки, які передбачають, зокрема, можливу присутність американських військових в Україні для забезпечення стабільності будь-якої мирної угоди. За інформацією Bloomberg, джерела зазначають, що переговори в Парижі у вівторок, 6 січня, будуть зосереджені на поєднанні ініціатив, нещодавно запропонованих Вашингтоном, з планами так званої коаліції бажаючих.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф переконаний, що якщо президент США Дональд Трамп публічно заявить про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці зобов'язання будуть мати реальне втілення.

Інші новини:

Що таке "Коаліція бажаючих"

Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела.

Офіційна назва — "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують і інший варіант — "Коаліція бажаючих" (Coalition of the Willing).

Ключовий предмет обговорення учасників коаліції — можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція бажаючих" збільшилася до 30 учасників.

Роль керівників об'єднання беруть на себе Франція і Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками.

Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші.

Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар небачено злетів, а євро перевалив за 50 грн: курс на 9 січня б'є рекорди

Долар небачено злетів, а євро перевалив за 50 грн: курс на 9 січня б'є рекорди

17:02Економіка
Для гарантій безпеки України потрібна згода Росії - Мерц

Для гарантій безпеки України потрібна згода Росії - Мерц

16:59Війна
Шторми та завірюхи накриють країну: українців закликали нікуди не виїжджати

Шторми та завірюхи накриють країну: українців закликали нікуди не виїжджати

15:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Григорій Решетнік став публічним посміховиськом - що сталося

Григорій Решетнік став публічним посміховиськом - що сталося

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміни

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміни

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

Гороскоп на завтра 9 січня: Левам - грандіозний успіх, Дівам - невдача

Останні новини

17:06

Не лише вчителі: кому в освіті підвищать зарплати у 2026 році

17:02

Долар небачено злетів, а євро перевалив за 50 грн: курс на 9 січня б'є рекорди

16:59

Для гарантій безпеки України потрібна згода Росії - Мерц

16:29

Замість взводу: як робот ЗСУ півтора місяця самотужки зупиняв просування армії РФ

16:19

Доведеться платити більше: в Україні різко зростуть ціни на популярний напій

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
15:52

Один трюк поверне рушникам колишню свіжість: працює миттєвоВідео

15:51

Люта холоднеча та хуртовини накриють Львів: коли вдарять морози до -14°С

15:46

Тільки не окріп: що робити, якщо примерзли двері та ручки авто

15:43

Вийде у всіх: рецепт улюбленого десерту з дитинства на сметані

Реклама
15:38

Шторми та завірюхи накриють країну: українців закликали нікуди не виїжджатиВідео

15:24

Документ про гарантії безпеки готовий: Зеленський чекає на фідбек від Трампа

14:55

Один інгредієнт змінює все: найкращий спосіб приготування ідеальної яєчні – смак вражаєВідео

14:48

LaserVille оголошує про розширення послуг в Києві новини компанії

14:47

Ворог може просунутися до важливого міста на Дніпропетровщині - прогноз експерта

14:36

П'ять знаків зодіаку зустрінуть справжнє кохання цього року: кому пощастить

14:32

Прямував до Росії: дрон атакував нафтовий танкер поблизу Туреччини, деталі

14:25

Дружина Віктора Павлика захворіла - лікарі роблять все можливе

14:07

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

13:58

Михайло Поплавський: Університет культури задає тренди й переходить в "Університет у смартфоні" актуально

13:53

Проріджувати більше не потрібно: городниця розкрила найкращий метод посадки морквиВідео

Реклама
13:33

"Це працює": Метт Деймон зізнався, як схуд для ролі в "Одіссеї"

13:31

Якою колись була Київщина: українців поставила у ступор карта 1699 року

13:23

Вісім побутових звичок, які непомітно роблять ваш будинок бруднішим і гіршим

13:05

Речі, які ніколи не вийдуть з моди: стилісти назвали п'ять предметів

12:59

Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

12:40

Кіт в паніці від пилососа: чому тварина боїться та що робитиВідео

12:37

З лопатою стоять навіть мери: в Україні Армагеддон, регіони накрила небезпечна негода

12:30

Запальна Мартиновська похвалилася стильною фотосесією і стрункими ніжками

12:29

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

12:13

Військова допомога Британії: Україна отримає 13 потужних систем ППО

12:02

Вдова померлого ADAM розчулила жалісливим зверненням до нього

11:44

Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

11:36

"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

11:29

Як прибрати сіль з взуття взимку: прості способи для шкіри, замші та тканини

11:26

Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору - як проголосувати

11:10

Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня

11:08

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

11:04

"Нас просто знищують": окупанти відмовляються йти на штурми

10:56

Молодшу дочку Заворотнюк жорстоко обдурили в РФ: що з нею зробили

10:40

"Тиждень буде одним з найскладніших": українців попередили про новий обстріл

Реклама
10:29

"Аж соромно": Кацуріна прокоментувала особисте життя на тлі чуток про розрив з Дантесом

10:11

Чому 9 січня не можна пришивати ґудзики до одягу: яке церковне свято

10:07

Його ще можна врятувати: як зрозуміти, що грошове дерево гине

09:42

Армія РФ окупувала два села в Донецькій та Сумській областях - DeepState

09:34

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміниФото

09:23

Меланія ненавидить: Трамп розкрив несподівані подробиці сімейного життяВідео

09:17

ЗМІ дізналися, скільки літаків F-16 втратила Україна і як їх ховають від ворога

09:16

Астрологи назвали найкращий місяць для кожного знака зодіаку в 2026 році

09:14

Як говорити "я хочу" у стосунках без драми: два простих кроки до любовної гармонії

09:13

Майже весна: який погодний сюрприз 8 січня чекати Одесі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти