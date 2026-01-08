Документ про гарантії безпеки готовий: Зеленський чекає на фідбек від Трампа

Зеленський не повідомив, коли може відбутися зустріч з Трампом для остаточного затвердження документа про гарантії безпеки.

Українсько-американський документ про гарантії безпеки фактично готовий / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Що сказав Володимир Зеленський:

Україні вдається об'єднати роботу європейської та американської команд

Американська сторона буде спілкуватися з Росією

Двосторонній документ про американські гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні. Про це президент України Володимир Зеленський написав у Facebook за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова про переговори української команди з представниками США у Франції.

"Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Важливо, що Україні вдається і надалі об'єднувати роботу європейської та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку", - повідомив Зеленський. відео дня

Втім, президент України не повідомив, коли конкретно може відбутися зустріч з президентом США Дональдом Трампом для остаточного затвердження документа про гарантії безпеки.

Крім того, як додав глава держави, "були обговорені і складні питання щодо базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа".

"Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і чекаємо фідбек - чи готовий агресор реально закінчувати війну", - додав Зеленський.

За його словами, після повернення до Києва українська переговорна команда доповість про всі деталі зустрічей.

"Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети. У цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди", - зазначив Зеленський.

Як заявив президент України, реалістичність майбутніх гарантій безпеки повинна бути доведена здатністю партнерів вже на цьому етапі чинити дієвий тиск на агресора.

"Готуємо нові відповідні контакти з партнерами", - додав Зеленський.

Коли може бути досягнуто мирної угоди: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема - неналежний склад делегацій і формат зустрічей.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише в 2026 році. Для цього, на його думку, повинні збігтися кілька факторів: поступки з боку України, вичерпання ресурсів Росії і тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - уточнив він.

Гарантії безпеки для України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі введення режиму припинення вогню чисельність миротворчих сил в Україні може становити від 15 до 20 тисяч військовослужбовців.

Європейські лідери разом з представниками США намагаються фіналізувати домовленості щодо гарантій безпеки, які передбачають, зокрема, можливу присутність американських військових в Україні для забезпечення стабільності будь-якої мирної угоди. За інформацією Bloomberg, джерела зазначають, що переговори в Парижі у вівторок, 6 січня, будуть зосереджені на поєднанні ініціатив, нещодавно запропонованих Вашингтоном, з планами так званої коаліції бажаючих.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф переконаний, що якщо президент США Дональд Трамп публічно заявить про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці зобов'язання будуть мати реальне втілення.

Що таке "Коаліція бажаючих" Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела. Офіційна назва — "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують і інший варіант — "Коаліція бажаючих" (Coalition of the Willing). Ключовий предмет обговорення учасників коаліції — можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню. У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція бажаючих" збільшилася до 30 учасників. Роль керівників об'єднання беруть на себе Франція і Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

