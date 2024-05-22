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"Ситуація складна": головком Швеції спрогнозував тривалість війни в Україні

Юрій Берендій
22 травня 2024, 16:22
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Головком ЗС Швеції зазначив, що російський диктатор Путін готується до тривалої агресії проти України і налаштував економіку РФ для продовження війни.
'Ситуація складна': головком Швеції спрогнозував тривалість війни в Україні
Головком Швеції спрогнозував тривалість війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ОК "Захід"

Війна в Україні вже майже кілька місяців як зайшла в глухий кут і станом на зараз не видно жодних змін у ситуації на фронті. Водночас Сили оборони України перебувають у надскладній ситуації. По це в інтерв'ю видання RND заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден.

Він додав, що Швеція уважно стежить за ситуацією на фронті в Україні.

"Бої, як і раніше, тривають у тих самих районах і на тій самій лінії фронту. Жахливо бачити, скільки людей загинуло, а міста лежать у руїнах", – заявив він.

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Військовий зазначив, що від початку нового наступу російським військам не вдалось захопити значну кількість територій. За його словами, наразі наступу росіяни не відвоювали багато території, наразі відбуваються невеликі просування: лінія фронту зміщується то туди, то сюди.

"Загалом, ситуація дуже складна. Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін", – зазначив він.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил Швеції попередив, що Путін готується до тривалої війни і країни Заходу мають уважно відслідковувати кроки Росії.

Бюден наголосив, що у російських військ, як і раніше, більший потенціал який вони можуть застосувати проти України, що може значно погіршити ситуацію.

"Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Нині росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні", – зазначив він.

Він вважає, що війна в Україні триватиме ще дуже довго, оскільки ні Росія, ні Україна "не мають достатнього впливу, щоб здобути перемогу на полі бою".

"Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго. Ми вже врахували це в наших стратегічних планах безпеки і військової допомоги Україні", – додав він.

Бюден зазначив, що крім пакетів військової допомоги країни-союзники мають політичну волю підтримувати Україну роками.

"Ми знаємо, що швидких рішень не існує. Ця війна триватиме. Ми повинні підтримувати Україну якомога більше, щоб вона не програла війну. Бо якщо Україна програє війну, це означатиме кінець нашої нинішньої архітектури безпеки в Європі", - резюмував він.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Війна Росії проти України - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти запланували відведення підрозділів 98 повітряно-десантної дивізії РФ східніше міста Часів Яр через активну роботу українських військових із знищення противника. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Росіянам не вистачає військ для захоплення Харкова, проте можливе просування армії РФ на відстань артилерійського вогню по місту призведе до ще більшого потоку біженців. Українські війська застосовують стратегію повільного відступу на більш укріплені позиції, однак в The New York Times зазначають, що тактика ЗСУ не є ідеальною.

Збройні сили України зуміли зупинити наступ армії країни-агресора РФ на Харківщині, використовуючи зброю зі США. Про це заявив аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

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