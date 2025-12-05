Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графік відключення на 6 грудня: скільки годин українці сидітимуть без світла

Інна Ковенько
5 грудня 2025, 17:43
999
Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби для промислових та побутових споживачів.
Графіки відключення світла на 6 грудня
Графіки відключення світла на 6 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Що відомо:

  • Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
  • Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59
  • Обсяг відключень складатиме від 0,5 до 2,5 черг

У суботу, 6 грудня, в усіх регіонах України обмежуватимуть споживання електроенергії. Графіки відключень світла діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

відео дня

Графіки відключення світла на 6 грудня

Завтра, 6 грудня, для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 0,5 до 2,5 черг з 00:00 до 23:59.

У той самий час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Коли зникнуть графіки відключень в Україні - думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

На думку експерта, повне відновлення стабільного електропостачання можливе лише за умов істотного зменшення атак або зміни пріоритетів агресора.

"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.

Відключення світла - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти атакувала українські енергооб'єкти у кількох регіонах. Ситуація в енергосистемі нестабільна. У багатьох областях ввели графіки аварійного вимкнення світла. Внаслідок ударів було пошкоджене обладнання та почалися локальні знеструмлення.

Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко зазначала, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Графік відключення на 6 грудня: скільки годин українці сидітимуть без світла
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

19:11Політика
"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

19:11Україна
Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупиниться

Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупиниться

19:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Останні новини

20:01

Індивідуальні номерні знаки діють не всюди - куди українцям заборонено їхати

20:01

Навіщо кип’ятити капронові колготки: блогерка показала дивний лайфхак, який працює

19:29

Мовчала роками: Маша Єфросиніна відкрила свій секрет

19:11

"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

19:11

"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
19:05

Смачна закуска на Новий рік за 7 хвилин: рецепт тарталеток з крабовими паличками

19:00

Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупинитьсяПогляд

18:51

Влупить різке похолодання: названо регіони, де буде штормова погода

18:41

Приват24 і картки одним махом: клієнтам ПриватБанку раптово блокують рахунки

Реклама
18:33

З'явилися раніше, ніж динозаври: які доісторичні тварини жили в Україні

18:24

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

18:23

Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

18:06

Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

17:59

Змінила хід історії: як норовлива дружина Дорошенка завадила об'єднанню України

17:45

Благодійний вечір на 1+1 Україна: виручені кошти з етеру підуть на підтримку дітей зі "Школи Супергероїв"

17:43

Графік відключення на 6 грудня: скільки годин українці сидітимуть без світла

17:34

Дефіцит чоловіків сягнув піку: жінки придумали оригінальний вихід

17:25

Чи можна пити воду з крана: українцям розповіли, звідки вона надходить

16:55

Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 грудня: Близнюкам цінний подарунок, Ракам - чекати

Реклама
16:49

Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

16:42

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:39

Як легко відмити внутрішнє скло духовки: ефективний домашній засіб

16:34

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардепФотоВідео

16:22

Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США"

15:53

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53

США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО - Reuters

15:44

Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти

15:44

"Плоть почорніла": покинутий батько Меган Маркл залишився без ноги

15:37

Найвища ціна за останні 8 років: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:37

Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

15:24

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:23

Хвора на рак Симоньян з'явилася без свого волосся на публіці

15:03

6 грудня - день пам'яті святого Миколая: все про це свято

14:50

Нестандартно, але дуже атмосферно: як прикрасити вікна до Нового року

14:50

Як вибрати свіжу рибу в магазині: ознаки, які помічають лише продавці

14:45

День Святого Миколая: розповідаємо про походження свята й благодійну ініціативу від ПЛЮСПЛЮС

14:42

"Гастарбайтерка на болотах": відфотошоплена Лорак стала посміховиськом

14:42

"Душа нашої сім'ї": Юрій Ткач розповів про дружбу з відомою ведучою

14:39

СБУ та НАБУ мають розслідувати корупцію в Інваспорті – активіст

Реклама
14:37

Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

14:24

Як захистити різдвяну ялинку від котів - топ методів, які реально працюютьВідео

13:59

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

13:53

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов

13:48

"Якщо це не договірняк", – нардеп вважає, що кейс Магамедрасулова має стати основою звільнення 30 тисяч ув'язнених

13:36

Як швидко і красиво загорнути голубці: найкращий спосіб, який зекономить час

13:32

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:12

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:07

"Ситуація у Покровську важка": у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

12:54

Утікач Яма показав, як шикує у США: "Звичайний четвер"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти