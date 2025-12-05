Графік відключення на 6 грудня: скільки годин українці сидітимуть без світла

Що відомо:
- Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
- Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59
- Обсяг відключень складатиме від 0,5 до 2,5 черг
У суботу, 6 грудня, в усіх регіонах України обмежуватимуть споживання електроенергії. Графіки відключень світла діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.
За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
Графіки відключення світла на 6 грудня
Завтра, 6 грудня, для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 0,5 до 2,5 черг з 00:00 до 23:59.
У той самий час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.
Коли зникнуть графіки відключень в Україні - думка експерта
Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.
На думку експерта, повне відновлення стабільного електропостачання можливе лише за умов істотного зменшення атак або зміни пріоритетів агресора.
"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.
Відключення світла - останні новини
Як писав Главред, російські окупанти атакувала українські енергооб'єкти у кількох регіонах. Ситуація в енергосистемі нестабільна. У багатьох областях ввели графіки аварійного вимкнення світла. Внаслідок ударів було пошкоджене обладнання та почалися локальні знеструмлення.
Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко зазначала, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.
Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
