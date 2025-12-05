Рус
Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

Юрій Берендій
5 грудня 2025, 18:06
Путін не прийме припинення вогню без захоплення всієї Донецької області, оскільки це зруйнувало б його пропагандистську конструкцію, вказав експерт.
Чому Путін не піде на припинення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Переговори російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна з американською делегацією не привели до значимих результатів. Кремль не погодиться на припинення війни по лінії фронту. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний

За словами Розумного, п’ятигодинні перемовини з Путіним значною мірою пояснюються особистими особливостями самого російського лідера.

Він наголосив, що у Путіна вже помітні вікові риси, які впливають на його поведінку, адже ще два десятиліття тому подібні затяжні й безрезультатні зустрічі навряд чи були б можливі. Тепер же Путін прагне читати нотації, просувати власне бачення та фактично "повчати" співрозмовників, що перетворює перемовини на своєрідний монолог.

На думку Розумного, ці особистісні риси формують зовнішній формат і стиль усього переговорного процесу.

"А що стосується стратегічних інтересів і реальної результативності, то тут Путін якраз дуже логічний і раціональний. Справа в тому, що він не може дозволити собі погодитися на припинення вогню по лінії зіткнення", - сказав він.

Політичний експерт зазначив, що Путін не може завершити війну, не захопивши всю Донецьку область, адже це зруйнувало б основу так званої "СВО" та показало б його нездатність виконати навіть проголошену мету "захистити Донбас". Для російського населення це виглядало б як повна поразка, що є неприйнятним для Путіна. Тому, на думку Розумного, припущення про те, що він "тягне час", має "велику стратегію" чи "широкі плани", на думку експерта, значно перебільшують реальні масштаби його можливостей і задумів.

"Йому потрібно якось вибратися з цієї війни, але, звичайно, він не може вийти з неї переможеним", - резюмує він.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка нардепа

Як писав Главред, війна між Росією та Україною, за оцінкою народного депутата від "Слуги народу" та члена комітету з нацбезпеки й оборони Федора Веніславського, може завершитися до кінця 2025 року або ж до березня 2026-го.

В інетрв'ю Телеграфу зазначив, що розвиток подій рухається саме до завершення конфлікту, хоча конкретний момент може припасти як на кінець цього року, так і на перші місяці наступного.

За словами Веніславського, це радше перспектива найближчого часу, а не тривалий процес, і війна точно не триватиме багато років.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заперечив поширені припущення про можливу "зраду" України з боку США. Він наголосив, що співпраця між Європою та Сполученими Штатами залишається міцною, а недовіри між партнерами зараз немає. Таку заяву він зробив під час візиту до Китаю.

Тим часом у Кремлі повідомляють, що зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом може відбутися вже найближчим часом, про що заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Крім того, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Путін і далі тримається своїх початкових воєнних цілей щодо України та не демонструє готовності до компромісів.

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

