Дефіцит чоловіків сягнув піку: жінки придумали оригінальний вихід

Латвійські чоловіки відчувають надлишок вибору і не прагнуть високих стандартів у стосунках.

https://glavred.net/world/deficit-muzhchin-dostig-pika-zhenshchiny-pridumali-originalnyy-vyhod-10721630.html Посилання скопійоване

Латвійські чоловіки відчувають надлишок вибору / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Замовити "чоловіків на годину" можна онлайн або телефоном

Послуга актуальна серед самотніх жінок після 30 років

У Латвії різко набирає популярності незвичайна послуга. Жінки все частіше замовляють так званих "чоловіків на годину". Таке рішення стало своєрідною відповіддю на зростаючий гендерний дисбаланс у країні, де, за словами соціологів, спостерігається гостра нестача чоловіків відповідного віку. Про це пише Daily Star.

За даними експертів, латвійські жінки в середньому краще освічені, ведуть більш здоровий спосіб життя і живуть значно довше за чоловіків. У той час як багато представників сильної статі виїжджають за кордон, місцеві красуні змушені шукати нестандартні рішення побутових проблем.

відео дня

Компанії, що пропонують "чоловіків на годину", рекламують спеціалістів "із золотими руками", готових за кілька євро приїхати впродовж години, щоб полагодити кран, зібрати меблі чи встановити побутову техніку. Замовити таку послугу можна онлайн або телефоном. Вона стала особливо затребуваною серед самотніх жінок після 30 років.

Письменниця Даце Рукшане, яку нерідко називають латвійською Керрі Бредшоу (персонаж і головна героїня телесеріалу "Секс і місто"), зазначає, що успішним і розумним жінкам стає дедалі складніше знайти партнера, який відповідає їхньому рівню.

"Найрозумніші дівчата - самотні. І найкрасивіші теж. Вони шукають рівних собі", - каже вона.

За її словами, латвійські чоловіки відчувають надлишок вибору і не прагнуть високих стандартів у стосунках.

Згідно з дослідженнями соціологині Байби Бели, гендерний дисбаланс найбільш помітний у віковій групі 30-40 років. Чоловіча смертність у цьому періоді втричі вища за жіночу, а розрив у тривалості життя є одним із найбільших у ЄС. Латвійські жінки живуть у середньому на 11 років довше.

Через це формується дефіцит не тільки партнерів, а й фахівців у деяких сферах. 29-річна Данія, яка працює на фестивалях, каже, що 98% її співробітників є жінками.

"У цьому немає нічого поганого, але іноді хотілося б більше чоловіків для спілкування і флірту - так просто веселіше", - зазначила вона. Її подруга Зейн додала, що більшість їхніх знайомих уже виїхали в інші країни в пошуках партнерів.

Новини про стосунки - що відомо

За словами американського психолога Марка Треверса, чиї коментарі цитує Forbes, стосунки можуть руйнуватися не тільки через відсутність почуттів, а й через зовнішні обставини. Психолог прокоментував, чи варто повертатися до колишніх.

Треверс також склав список із 10 якостей, які приваблюють чоловіків. Він зазначає, що жінки часто радіють увазі, але якщо цього не відбувається, деякі з них вдаються до хитрощів, щоб зацікавити чоловіка.

Більше новин:

Про джерело: The Daily Star The Daily Star (дослівно - "Щоденна зірка") - щоденна газета-таблоїд, що видається з понеділка до суботи у Великій Британії з 2 листопада 1978 року. 15 вересня 2002 року було запущено дочірнє недільне видання Daily Star Sunday з окремим персоналом. 31 жовтня 2009 року Daily Star опублікувала свій 10-тисячний номер. З березня 2018 року видання очолює Джон Кларк, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред