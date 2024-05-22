Путін поклав око на територію країни НАТО: головком Швеції заявив про перекидання військ

Острів Готланд має стратегічне значення. Той, хто контролює його - контролює і Балтійське море.

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Бюден також вважає, що Путін також поклав око на Аландський архіпелаг / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, google map

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити шведський острів Готланд. Зараз Швеція перекидає туди війська.

В інтерв'ю RND Бюден, відповідаючи на запитання, "чи поклав Путін око на Готланд", відповів, що господар Кремля дивиться на цей острів "обома очима", бо його мета - контроль над Балтійським морем.

Зазначимо, острів Готланд має стратегічне значення. Той, хто контролює його - контролює і Балтійське море.

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Бюден додав, що Путін також поклав око на Аландський архіпелаг.

"Якщо Росія візьме під свій контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на наше життя - у Швеції та в усіх інших країнах, що межують із ним. Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він наводить жах на членів НАТО", - сказав головком Швеції.

"Якщо Путін вторгнеться в Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це означатиме кінець миру і стабільності в Північних країнах і Балтійському регіоні", - зазначив він.

За його словами, в інтересах Швеції, щоб Балтика залишалася відкритою та безпечною.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції додав, що колись на Готланді було лише добровільне ополчення. Після початку війни в Україні, Швеції довелося озброювати острів і перекидати туди війська.

"На даний момент ми захищаємо Готланд, а також можемо використовувати острів для наступальних операцій, якщо це необхідно. Ми дуже зацікавлені в збереженні відкритого морського шляху і контролі над тим, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланда ми можемо допомогти іншим державам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці", - сказав Бюден.

У Швеції також побоюються не відкритого нападу на Готланд з боку Росії, а й диверсій. Тіньовий флот Росії, що складається зі старих нафтових танкерів, перевантажує нафту на інші судна біля острова Готланд і плаває під чужими прапорами.

За словами Бюдена, існує ймовірність, що РФ може влаштувати екологічну катастрофу і видати її за нещасний випадок. Також вони можуть використовувати ці старі танкери для прослуховування, підводних диверсій або таємного перевезення чого-небудь.

Острів Готланд - що про нього відомо Готланд - острів у Балтійському морі, що належить Швеції. Розташований приблизно за 100 км від материкової Швеції. Готланд, площа якого дорівнює 2994 км², є найбільшим з островів Швеції, пише Вікіпедія. Наразі разом із прилеглими невеликими острівцями становить історичну провінцію Готланд, лен Готланд і комуну. Населення - 56 717 осіб. З 1679 року Готланд постійно належить Швеції, крім кількох тижнів. На острів в 1717 висаджувалися російські моряки, він ненадовго був зайнятий російським десантом під час Північної війни, що проходила в період між 1700-1721 роками.

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