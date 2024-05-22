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Путін поклав око на територію країни НАТО: головком Швеції заявив про перекидання військ

Анна Ярославська
22 травня 2024, 12:01
546
Острів Готланд має стратегічне значення. Той, хто контролює його - контролює і Балтійське море.
Мікаель Бюден, острів Готланд
Бюден також вважає, що Путін також поклав око на Аландський архіпелаг / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, google map

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити шведський острів Готланд. Зараз Швеція перекидає туди війська.

В інтерв'ю RND Бюден, відповідаючи на запитання, "чи поклав Путін око на Готланд", відповів, що господар Кремля дивиться на цей острів "обома очима", бо його мета - контроль над Балтійським морем.

Зазначимо, острів Готланд має стратегічне значення. Той, хто контролює його - контролює і Балтійське море.

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Бюден додав, що Путін також поклав око на Аландський архіпелаг.

"Якщо Росія візьме під свій контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на наше життя - у Швеції та в усіх інших країнах, що межують із ним. Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він наводить жах на членів НАТО", - сказав головком Швеції.

"Якщо Путін вторгнеться в Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це означатиме кінець миру і стабільності в Північних країнах і Балтійському регіоні", - зазначив він.

За його словами, в інтересах Швеції, щоб Балтика залишалася відкритою та безпечною.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції додав, що колись на Готланді було лише добровільне ополчення. Після початку війни в Україні, Швеції довелося озброювати острів і перекидати туди війська.

"На даний момент ми захищаємо Готланд, а також можемо використовувати острів для наступальних операцій, якщо це необхідно. Ми дуже зацікавлені в збереженні відкритого морського шляху і контролі над тим, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланда ми можемо допомогти іншим державам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці", - сказав Бюден.

У Швеції також побоюються не відкритого нападу на Готланд з боку Росії, а й диверсій. Тіньовий флот Росії, що складається зі старих нафтових танкерів, перевантажує нафту на інші судна біля острова Готланд і плаває під чужими прапорами.

За словами Бюдена, існує ймовірність, що РФ може влаштувати екологічну катастрофу і видати її за нещасний випадок. Також вони можуть використовувати ці старі танкери для прослуховування, підводних диверсій або таємного перевезення чого-небудь.

Острів Готланд - що про нього відомо

Готланд - острів у Балтійському морі, що належить Швеції.

Розташований приблизно за 100 км від материкової Швеції. Готланд, площа якого дорівнює 2994 км², є найбільшим з островів Швеції, пише Вікіпедія.

Наразі разом із прилеглими невеликими острівцями становить історичну провінцію Готланд, лен Готланд і комуну. Населення - 56 717 осіб.

З 1679 року Готланд постійно належить Швеції, крім кількох тижнів. На острів в 1717 висаджувалися російські моряки, він ненадовго був зайнятий російським десантом під час Північної війни, що проходила в період між 1700-1721 роками.

Російська загроза для країн Балтії

Якщо сусіди України не знайдуть спосіб подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву у війні з країною-агресором РФ, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Зокрема, загроза може нависнути над країнами Балтії.

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун зазначив, що в разі атаки РФ країни Балтії не вистоять, але це й не потрібно. До квітня 2022-го концепція була така, що Латвія, Литва та Естонія мали б стримати ворога, поки НАТО не прийде на допомогу через місяць. Тепер усе інакше.

Російський політтехнолог, галерист Марат Гельман зізнався, чи ризикне Путін напасти на Балтію. За його словами, війна між Росією та Заходом може виникнути не лише в Європі, а й на Південній півкулі.

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країни Балтії Швеція Володимир Путін війна Росії та України
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