Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

Це може свідчити про підготовку бази для постійного розміщення підрозділу в Маріуполі для оперативного реагування.

Коротко:

У Маріуполі фіксують військові переміщення окупантів

Ворог перекидає підрозділи морської піхоти в напрямку Гуляйполя

Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті

Російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя.

Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Російську морську піхоту знову перекидають через місто на Гуляйпільський віддтінок", - йдеться у повідомленні.

За його словами, переміщення відбувається "великим крюком" через Крим і Бердянський напрямок, а не традиційним маршрутом Крим-Мелітополь-Токмак-Пологи.

Андрющенко зазначає, що ця тенденція може свідчити про наявність або підготовку бази для постійного розміщення підрозділу в Маріуполі, що дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Де ще зафіксовано переміщення окупантів

Як повідомляв Главред, з Новоазовського напрямку у бік населених пунктів Пологи та Гуляйполе зафіксовано переміщення значної колони вантажівок з живою силою та боєкомплектом. Як повідомив Андрющенко, загалом ідентифіковано понад 20 автотранспортних засобів. При цьому набір техніки вказує на належність до одного підрозділу.

Раніше повідомлялось, що росіяни активно стягують техніку та особовий склад до лінії фронту, намагаючись посилити тиск на Пологівському та Гуляйпільському напрямках.

Наступ РФ на Запоріжжя - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Як ми бачимо, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - зазначає Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін вважає, що зараз недоречно вживати формулювання "лінія бойового зіткнення", бо її фактично не існує. Більш правильне поняття - кіл-зони, тобто розмиті "сірі зони", де перемішані позиції обох сторін. За його словами, правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, уже не працює.

Нагадаємо, армія РФ просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеетері повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, у Покровську та Мирногралі ситуація наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Проте , як заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук, оточення наразі немає.

