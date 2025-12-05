Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

Інна Ковенько
5 грудня 2025, 15:37
2675
Це може свідчити про підготовку бази для постійного розміщення підрозділу в Маріуполі для оперативного реагування.
Ворог перекидає підрозділи морської піхоти в напрямку Гуляйполя
Ворог перекидає підрозділи морської піхоти в напрямку Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, росЗМІ

Коротко:

  • У Маріуполі фіксують військові переміщення окупантів
  • Ворог перекидає підрозділи морської піхоти в напрямку Гуляйполя
  • Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті

Російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя.

Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

відео дня

"Маріуполь. Російську морську піхоту знову перекидають через місто на Гуляйпільський віддтінок", - йдеться у повідомленні.

За його словами, переміщення відбувається "великим крюком" через Крим і Бердянський напрямок, а не традиційним маршрутом Крим-Мелітополь-Токмак-Пологи.

Андрющенко зазначає, що ця тенденція може свідчити про наявність або підготовку бази для постійного розміщення підрозділу в Маріуполі, що дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Де ще зафіксовано переміщення окупантів

Як повідомляв Главред, з Новоазовського напрямку у бік населених пунктів Пологи та Гуляйполе зафіксовано переміщення значної колони вантажівок з живою силою та боєкомплектом. Як повідомив Андрющенко, загалом ідентифіковано понад 20 автотранспортних засобів. При цьому набір техніки вказує на належність до одного підрозділу.

Раніше повідомлялось, що росіяни активно стягують техніку та особовий склад до лінії фронту, намагаючись посилити тиск на Пологівському та Гуляйпільському напрямках.

Наступ РФ на Запоріжжя - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Як ми бачимо, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - зазначає Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін вважає, що зараз недоречно вживати формулювання "лінія бойового зіткнення", бо її фактично не існує. Більш правильне поняття - кіл-зони, тобто розмиті "сірі зони", де перемішані позиції обох сторін. За його словами, правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, уже не працює.

Нагадаємо, армія РФ просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеетері повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, у Покровську та Мирногралі ситуація наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Проте , як заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук, оточення наразі немає.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту російські війська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:42Економіка
Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардеп

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардеп

16:34Україна
РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Останні новини

16:55

Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

16:49

Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

16:42

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:39

Як легко відмити внутрішнє скло духовки: ефективний домашній засіб

16:34

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардепФотоВідео

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
16:22

Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США"

15:53

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53

США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО - Reuters

15:44

Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти

Реклама
15:44

"Плоть почорніла": покинутий батько Меган Маркл залишився без ноги

15:37

Найвища ціна за останні 8 років: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:37

Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

15:24

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:23

Хвора на рак Симоньян з'явилася без свого волосся на публіці

15:03

6 грудня - день пам'яті святого Миколая: все про це свято

14:50

Нестандартно, але дуже атмосферно: як прикрасити вікна до Нового року

14:50

Як вибрати свіжу рибу в магазині: ознаки, які помічають лише продавці

14:45

День Святого Миколая: розповідаємо про походження свята й благодійну ініціативу від ПЛЮСПЛЮС

14:42

"Гастарбайтерка на болотах": відфотошоплена Лорак стала посміховиськом

14:42

"Душа нашої сім'ї": Юрій Ткач розповів про дружбу з відомою ведучою

Реклама
14:39

СБУ та НАБУ мають розслідувати корупцію в Інваспорті – активіст

14:37

Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

14:24

Як захистити різдвяну ялинку від котів - топ методів, які реально працюютьВідео

13:59

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

13:53

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов

13:48

"Якщо це не договірняк", – нардеп вважає, що кейс Магамедрасулова має стати основою звільнення 30 тисяч ув'язнених

13:36

Як швидко і красиво загорнути голубці: найкращий спосіб, який зекономить час

13:32

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:12

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:07

"Ситуація у Покровську важка": у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

12:54

Утікач Яма показав, як шикує у США: "Звичайний четвер"

12:51

Корозія їх просто "з’їсть": які марки автомобілів краще оминати стороною

12:50

Мовчун Ігор Ніколаєв розкрив правду про зрадницю Наташу Корольову

12:35

США закликали країни ЄС блокувати фінансову допомогу Україні - деталі від Bloomberg

12:24

Літій, вугілля та прорив на Дніпро: що робить Покровськ ціллю №1 для Кремля

12:16

Готовий відповісти на питання: Ігор Коломойський запрошує громадськість на суд

12:04

"Університети" Михайла Поплавського": відбулася презентація книгиВідео актуально

12:03

Не просто так приносить дітям подарунки: ким насправді був Святий МиколайВідео

11:53

У Києві відбудеться новорічний цирковий фестиваль "Королі Магії": дати, квитки та програма

11:50

Як Повня змінить долю 3 знаків зодіаку: на кого чекає успіх

Реклама
11:43

Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувалаВідео

11:40

В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

11:34

Привітання з Новим роком у прозі: що написати, щоб зворушити до сліз друзів і колег

11:03

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший "мінус"

11:02

"Новий Бахмут": розкрито, чим обернеться для Росії окпупація Покровська

10:56

Графіки не діють, в Україні почали аварійно вимикати світло

10:30

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня: Півням - напруга, Собакам - розрив

10:25

Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

10:20

"Любов може згаснути": Аніта Луценко в сльозах зробила зізнання

10:20

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти