Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

У Netflix заявили про намір "зберегти поточну діяльність Warner Bros. і розвинути її сильні сторони".

https://glavred.net/movies/netflix-pokupaet-warner-bros-vmeste-s-hbo-max-kakaya-cena-sdelki-10721621.html Посилання скопійоване

Netflix купує Warner Bros. разом із HBO Max / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Загальна вартість угоди - близько 82,7 мільярда доларів

Угода буде закрита в третьому кварталі 2026 року

Стримінговий сервіс Netflix купує компанію Warner Bros. разом з її кіно- і телестудіями HBO Max і HBO за 82,7 мільярда доларів. Про оформлення відповідної угоди компанії оголосили в п'ятницю, 5 грудня, передає Variety.

Очікується, що угоду буде закрито після відділення від Warner Bros. Discovery підрозділу Discovery Global TV Networks у третьому кварталі 2026 року.

відео дня

Як повідомили в компанії, загальна вартість угоди - близько 82,7 мільярда доларів - включає борг, акціонерний капітал - 72 мільярди доларів,

Це оголошення про угоду поставило крапку в багатотижневій боротьбі за право придбати стримінговий гігант, в якій Netflix конкурував з Paramount Skydance Девіда Еллісона і Comcast.

У Netflix заявили про намір "зберегти поточну діяльність Warner Bros. і розвинути її сильні сторони". Це стосується і випуску фільмів у кінотеатрах. Що стосується HBO, то стримінговий гігант дав зрозуміти, що збереже HBO Max як окремий сервіс, а також оголосив про плани додати контенту студій у свою лінійку.

"Завдяки великим бібліотекам фільмів і серіалів, а також програмам HBO і HBO Max, передплатники Netflix отримають ще більше високоякісних фільмів на вибір. Це також дасть змогу Netflix оптимізувати свої тарифні плани для споживачів, розширюючи можливості перегляду і доступ до контенту", - йдеться в заяві.

Новини кіно

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який уже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Популярний фентезійний серіал "Відьмак" 4 сезон вийшов на Netflix 31 жовтня - вісім серій вже доступні до перегляду з українською озвучкою. Цей сезон став переломним для франшизи: головного героя Геральта з Рівії тепер грає Ліам Гемсворт, який замінив Генрі Кавілла.

Вас може зацікавити:

Що таке Netflix Netflix - американський провайдер медійних послуг і продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія. Компанія була заснована 1997 року Рідом Гастінгсом і Марком Рендолфом у Скотс-Валлі, Каліфорнія, повідомляє "Вікіпедія". У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність у Росії після того, як закон зобов'язав його транслювати російські державні канали. Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проєкти і розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі підписки стало неможливо. За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід із Росії Netflix втратив 700 000 платних передплатників

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред