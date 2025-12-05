Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

Віталій Кірсанов
5 грудня 2025, 16:55
49
У Netflix заявили про намір "зберегти поточну діяльність Warner Bros. і розвинути її сильні сторони".
Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max
Netflix купує Warner Bros. разом із HBO Max / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Загальна вартість угоди - близько 82,7 мільярда доларів
  • Угода буде закрита в третьому кварталі 2026 року

Стримінговий сервіс Netflix купує компанію Warner Bros. разом з її кіно- і телестудіями HBO Max і HBO за 82,7 мільярда доларів. Про оформлення відповідної угоди компанії оголосили в п'ятницю, 5 грудня, передає Variety.

Очікується, що угоду буде закрито після відділення від Warner Bros. Discovery підрозділу Discovery Global TV Networks у третьому кварталі 2026 року.

відео дня

Як повідомили в компанії, загальна вартість угоди - близько 82,7 мільярда доларів - включає борг, акціонерний капітал - 72 мільярди доларів,

Це оголошення про угоду поставило крапку в багатотижневій боротьбі за право придбати стримінговий гігант, в якій Netflix конкурував з Paramount Skydance Девіда Еллісона і Comcast.

У Netflix заявили про намір "зберегти поточну діяльність Warner Bros. і розвинути її сильні сторони". Це стосується і випуску фільмів у кінотеатрах. Що стосується HBO, то стримінговий гігант дав зрозуміти, що збереже HBO Max як окремий сервіс, а також оголосив про плани додати контенту студій у свою лінійку.

"Завдяки великим бібліотекам фільмів і серіалів, а також програмам HBO і HBO Max, передплатники Netflix отримають ще більше високоякісних фільмів на вибір. Це також дасть змогу Netflix оптимізувати свої тарифні плани для споживачів, розширюючи можливості перегляду і доступ до контенту", - йдеться в заяві.

Новини кіно

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який уже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Популярний фентезійний серіал "Відьмак" 4 сезон вийшов на Netflix 31 жовтня - вісім серій вже доступні до перегляду з українською озвучкою. Цей сезон став переломним для франшизи: головного героя Геральта з Рівії тепер грає Ліам Гемсворт, який замінив Генрі Кавілла.

Вас може зацікавити:

Що таке Netflix

Netflix - американський провайдер медійних послуг і продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія.

Компанія була заснована 1997 року Рідом Гастінгсом і Марком Рендолфом у Скотс-Валлі, Каліфорнія, повідомляє "Вікіпедія".

У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність у Росії після того, як закон зобов'язав його транслювати російські державні канали.

Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проєкти і розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі підписки стало неможливо.

За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід із Росії Netflix втратив 700 000 платних передплатників

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Warner Bros серіали Netflix новини шоу бізнесу Netflix
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

18:24Україна
Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

18:23Війна
Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

18:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

Останні новини

18:24

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

18:23

Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

18:06

Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

17:59

Змінила хід історії: як норовлива дружина Дорошенка завадила об'єднанню України

17:45

Благодійний вечір на 1+1 Україна: виручені кошти з етеру підуть на підтримку дітей зі "Школи Супергероїв"

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
17:43

Графік відключення на 6 грудня: скільки годин українці сидітимуть без світла

17:34

Дефіцит чоловіків сягнув піку: жінки придумали оригінальний вихід

17:25

Чи можна пити воду з крана: українцям розповіли, звідки вона надходить

16:55

Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

Реклама
16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 грудня: Близнюкам цінний подарунок, Ракам - чекати

16:49

Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

16:42

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:39

Як легко відмити внутрішнє скло духовки: ефективний домашній засіб

16:34

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардепФотоВідео

16:22

Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США"

15:53

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53

США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО - Reuters

15:44

Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти

15:44

"Плоть почорніла": покинутий батько Меган Маркл залишився без ноги

15:37

Найвища ціна за останні 8 років: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

Реклама
15:37

Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

15:24

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:23

Хвора на рак Симоньян з'явилася без свого волосся на публіці

15:03

6 грудня - день пам'яті святого Миколая: все про це свято

14:50

Нестандартно, але дуже атмосферно: як прикрасити вікна до Нового року

14:50

Як вибрати свіжу рибу в магазині: ознаки, які помічають лише продавці

14:45

День Святого Миколая: розповідаємо про походження свята й благодійну ініціативу від ПЛЮСПЛЮС

14:42

"Гастарбайтерка на болотах": відфотошоплена Лорак стала посміховиськом

14:42

"Душа нашої сім'ї": Юрій Ткач розповів про дружбу з відомою ведучою

14:39

СБУ та НАБУ мають розслідувати корупцію в Інваспорті – активіст

14:37

Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

14:24

Як захистити різдвяну ялинку від котів - топ методів, які реально працюютьВідео

13:59

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

13:53

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов

13:48

"Якщо це не договірняк", – нардеп вважає, що кейс Магамедрасулова має стати основою звільнення 30 тисяч ув'язнених

13:36

Як швидко і красиво загорнути голубці: найкращий спосіб, який зекономить час

13:32

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:12

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:07

"Ситуація у Покровську важка": у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

12:54

Утікач Яма показав, як шикує у США: "Звичайний четвер"

Реклама
12:51

Корозія їх просто "з’їсть": які марки автомобілів краще оминати стороною

12:50

Мовчун Ігор Ніколаєв розкрив правду про зрадницю Наташу Корольову

12:35

США закликали країни ЄС блокувати фінансову допомогу Україні - деталі від Bloomberg

12:24

Літій, вугілля та прорив на Дніпро: що робить Покровськ ціллю №1 для Кремля

12:16

Готовий відповісти на питання: Ігор Коломойський запрошує громадськість на суд

12:04

"Університети" Михайла Поплавського": відбулася презентація книгиВідео актуально

12:03

Не просто так приносить дітям подарунки: ким насправді був Святий МиколайВідео

11:53

У Києві відбудеться новорічний цирковий фестиваль "Королі Магії": дати, квитки та програма

11:50

Як Повня змінить долю 3 знаків зодіаку: на кого чекає успіх

11:43

Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувалаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти