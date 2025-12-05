Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

Коротко:
- Загальна вартість угоди - близько 82,7 мільярда доларів
- Угода буде закрита в третьому кварталі 2026 року
Стримінговий сервіс Netflix купує компанію Warner Bros. разом з її кіно- і телестудіями HBO Max і HBO за 82,7 мільярда доларів. Про оформлення відповідної угоди компанії оголосили в п'ятницю, 5 грудня, передає Variety.
Очікується, що угоду буде закрито після відділення від Warner Bros. Discovery підрозділу Discovery Global TV Networks у третьому кварталі 2026 року.
Як повідомили в компанії, загальна вартість угоди - близько 82,7 мільярда доларів - включає борг, акціонерний капітал - 72 мільярди доларів,
Це оголошення про угоду поставило крапку в багатотижневій боротьбі за право придбати стримінговий гігант, в якій Netflix конкурував з Paramount Skydance Девіда Еллісона і Comcast.
У Netflix заявили про намір "зберегти поточну діяльність Warner Bros. і розвинути її сильні сторони". Це стосується і випуску фільмів у кінотеатрах. Що стосується HBO, то стримінговий гігант дав зрозуміти, що збереже HBO Max як окремий сервіс, а також оголосив про плани додати контенту студій у свою лінійку.
"Завдяки великим бібліотекам фільмів і серіалів, а також програмам HBO і HBO Max, передплатники Netflix отримають ще більше високоякісних фільмів на вибір. Це також дасть змогу Netflix оптимізувати свої тарифні плани для споживачів, розширюючи можливості перегляду і доступ до контенту", - йдеться в заяві.
Новини кіно
Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який уже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.
Популярний фентезійний серіал "Відьмак" 4 сезон вийшов на Netflix 31 жовтня - вісім серій вже доступні до перегляду з українською озвучкою. Цей сезон став переломним для франшизи: головного героя Геральта з Рівії тепер грає Ліам Гемсворт, який замінив Генрі Кавілла.
Що таке Netflix
Netflix - американський провайдер медійних послуг і продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія.
Компанія була заснована 1997 року Рідом Гастінгсом і Марком Рендолфом у Скотс-Валлі, Каліфорнія, повідомляє "Вікіпедія".
У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність у Росії після того, як закон зобов'язав його транслювати російські державні канали.
Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проєкти і розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі підписки стало неможливо.
За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід із Росії Netflix втратив 700 000 платних передплатників
